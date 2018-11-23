Джакарта, 23 ноября, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Идентификация жертв авиакатастрофы в Индонезии завершилась, сообщает Tribunnews.

Цитата из х/ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Самолёт падает в море

Специалисты смогли назвать имена 125 человек из 189 погибших, находившихся на борту разбившегося лайнера Lion Air JT 610.

Сообщается, что исследование по идентификации пострадавших длилось 24 дня.

«Мы сделали все возможное, и сегодня мы объявили результаты проделанной работы», — отметил глава медицинского центра при полиции Артур Тампи.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация погибших завершится 23 ноября