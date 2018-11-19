Джакарта, 19 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям в конце ноября 2018 года, сообщает Tribunnews.

Aero Icarus Boeing 737 авиакомпании Lion Air

Раньше министр заявлял, что меры в отношении авиакомпании будут приняты после завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей 29 октября 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

Индонезийской команде экспертов национальной полиции удалось идентифицировать 95 из 189 погибших в результате падения самолета Lion Air JT610 в воды Караванга.