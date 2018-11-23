Джакарта, 23 ноября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Управляющий директор индонезийской страховой компании Jasa Raharja Буди Рахарджа, заявил, что 5 млрд рупий или около 344 тыс. долларов США будут выплачены семьям погибших, летевших на борту самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иллюминатор самолета. Траур

«После завершения идентификации погибших, мы немедленно выплатим средства их семьям», — заявил Буди Рахарджо в полицейском госпитале Джакарты.

Сообщается, что страховая компания уже имеет данные счетов, на которые уйдут положенные средства. Выплаты также получат семьи погибших, которых не удалось идентифицировать.

Страховая компания связалась с посольством Италии, чтобы также выплатить положенную сумму родственникам погибшего в авиакатастрофе в Индонезии гражданина Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air потерпел крушение у берегов Западной Явы. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Выжить никому не удалось.

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