Убийство российских журналистов в ЦАР
В МИД РФ назвали выборы президента ЦАР важным рубежом
Важным рубежом в урегулировании ситуации в Центрально-Африканской Республике назвал состоявшиеся президентские выборы в ЦАР МИД России в опубликованном 19 января заявлении. Комментируя избрание на второй срок действующего президента ЦАР Фостена Арканжа Туадеры, российское внешнеполитическое...
19 января 2021
Задержанный в ЦАР боевик рассказал, кто убил российских журналистов
Жандармерия Центральноафриканской Республики (ЦАР) провела допрос боевиков группировки «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), схваченных после неудачной атаки на столицу страны Банги. Как сообщает британское издание EUReporter со ссылкой Bangui Matin, один из боевиков, принимавших участие в штурме...
18 января 2021
Посол в ЦАР рассказал о расследовании убийства трёх журналистов из РФ
Российские журналисты, убитые в Центрально-Африканской Республике в 2018 году, могли стать жертвами криминальных элементов или наёмников из сопредельных государств. Найти убийц очень тяжело, рассказал посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко в интервью РИА Новости, опубликованном 3 февраля. «Найти убийц...
3 февраля 2020
«Репортеры без границ» запросили отчет по делу о гибели журналистов в ЦАР
В международной неправительственной организации «Репортеры без границ» обратились к ответственным органам, призывая их предоставить подробный отчет о расследовании убийства трех российских журналистов в ЦАР. Об этом передает RFI Kiswahili. По данным предварительного расследования, журналисты были...
21 января 2020
Следствие выяснило мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Причиной убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в 2018 году в Центральноафриканской Республике (ЦАР) стал грабёж. Об этом заявил заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов. Читайте также: Год спустя: в ЦАР опубликовали...
13 января 2020
В СК России назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР в 2018 году
В Следственном комитете России пришли к выводу, что убийство трех журналистов из России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году было совершено с целью ограбления. Об этом 12 января сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов в интервью изданию...
12 января 2020
Путин обсудил с главой ЦАР расследование убийства российских журналистов
Расследование убийства российских журналистов на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР) стало одной из тем обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Сочи на полях саммита Россия — Африка...
23 октября 2019
Журналистка CNN рассказала, что ей угрожали из-за расследования в ЦАР
Об угрозах, которые поступили ей во время репортажа в ЦАР, рассказала журналистка CNN Кларисса Уорд, сообщает Associated Press. По словам Уорд, она проводила репортаж о частных военных компаниях в ЦАР и поняла, что за ней следят. Её снимали на камеру неизвестные, которые потом обвинили её, будто...
17 августа 2019
МИД РФ: Поездка погибших журналистов в ЦАР вызывает много вопросов
Следственные органы России продолжают расследование произошедшего год назад в Центрально-Африканской Республике убийства трёх российских журналистов. Однако до сих пор остаётся множество вопросов, в частности, к организаторам поездки представителей СМИ. Об этом заявил в Министерстве иностранных дел...
1 августа 2019
Год спустя: в ЦАР опубликовали итоги расследования убийства журналистов
Власти Центральной Африканской Республики (ЦАР) обнародовали выводы по предварительным результатам расследования дела об убийстве трёх российских журналистов в ЦАР. Как следует из коммюнике с официальным заявлением (датирован 26 июля 2018 года), опубликованного изданием AfriquePanorama, по версии...
30 июля 2019
Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов
Расследование убийства трёх российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), совершённое летом 2018 года, должно быть как можно быстрее расследовано. С призывом максимально ускорить ход следствия к министру иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом (ЦАР) Сильви...
6 июня 2019
В ЦАР направлены дополнительные запросы по делу об убийстве журналистов РФ
Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) по уголовному делу о гибели журналистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, заявил 12 февраля официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. «На...
12 февраля 2019
МИД РФ отреагировал на критику СМИ по делу об убийстве журналистов в ЦАР
Информация СМИ о том, что дипломаты РФ ознакомились с протоколами допросов свидетелей по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР только на восьмой день после преступления, не соответствует действительности. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «На...
22 января 2019
Обнародована переписка дипломатов об убийстве российских журналистов в ЦАР
Фрагменты переписки временного поверенного по делам РФ в Центральноафриканской Республике Виктора Токмакова, посла РФ в ЦАР Сергея Лобанова и высокопоставленного сотрудника СКР Александра Перепечаева стали достоянием общественности. Документы оказались в распоряжении газеты «Московский комсомолец»...
22 января 2019
Президент ЦАР: Новых данных в деле об убийстве российских журналистов нет
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что в деле об убийстве российских журналистов в его стране пока нет никакой новой информации. Об этом он заявил журналистам сегодня, 28 сентября, по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках...
28 сентября 2018
На фестивале в Петербурге учрежден приз памяти погибшего в ЦАР режиссера
На международном кинофестивале «Послание к человеку» учрежден специальный приз памяти Александра Расторгуева — режиссера-документалиста, убитого в июле 2018 года во время рабочей поездки в Центрально-Африканскую республику. Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдет с 15 по 22 сентября 2018 года в...
10 сентября 2018
Следователи СКР допросили водителя, перевозившего в ЦАР журналистов из РФ
Водитель, перевозивший российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) был повторно допрошен прибывшими в страну сотрудниками Следственного комитета России. Об этом сообщила 4 сентября официальный представитель ведомства...
4 сентября 2018
Захарова обвинила Ходорковского в безответственности и лицемерии
Заявление Михаила Ходорковского о компенсации затрат посольству Франции за транспортировку тел погибших в Центрально-Африканской Республике журналистов является безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице Facebook. «И каждый раз наши обстоятельные...
31 августа 2018
Ходорковский заявил о прекращении финансирования ЦУР
Михаил Ходорковский заявил об отказе финансировать «Центр управления расследованиями» (ЦУР) и принял заявление об отставке главного редактора проекта. Свое заявление Ходорковский опубликовал на сайте своего «МБХ Медиа». По его словам, это решение он принял после гибели российских журналистов...
30 августа 2018
Вдова убитого в ЦАР журналиста считает Ходорковского виновным в его смерти
Вдова убитого в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналиста Александра Расторгуева считает Михаила Ходорковского ответственным за его смерть, сообщил 14 августа телеканал РЕН ТВ. «Я считаю, что он ответственен и причастен к смерти моего мужа», — цитирует телеканал заявление Евгении...
14 августа 2018