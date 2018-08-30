Москва, 31 августа, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Заявление Михаила Ходорковского о компенсации затрат посольству Франции за транспортировку тел погибших в Центрально-Африканской Республике журналистов является безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице Facebook.

Митя Алешковский (Mitya Aleshkovskiy) Михаил Ходорковский

«И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в «полуправде». После публикации переписки ЦУР с журналистами стала очевидна степень безответственности, лжи и лицемерия», — заявила она.

По ее словам, Ходорковский оплатил лишь гробы, транспортировку тел погибших журналистов оплачивало российское посольство. Захарова подчеркнула, что сумма затрат составила $20 тыс., из которых Ходорковский или его структуры компенсировали лишь три тысячи евро.

«Когда мы занимались отправкой тел, мне звонили родственники с вопросом «почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы». Я говорила, что сейчас не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдёт деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Ходорковский заявил о прекращении финансирования «Центра управления расследованиями» (ЦУР) после гибели журналистов в ЦАР. Также он принял заявление об отставке главного редактора проекта.