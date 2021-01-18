Задержанный в ЦАР боевик рассказал, кто убил российских журналистов
Москва, 18 января, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Жандармерия Центральноафриканской Республики (ЦАР) провела допрос боевиков группировки «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), схваченных после неудачной атаки на столицу страны Банги.
Как сообщает британское издание EUReporter со ссылкой Bangui Matin, один из боевиков, принимавших участие в штурме столицы ЦАР, рассказал, кто стоит за убийством российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, совершенном в 2018 году. В ходе допроса, кадры которого были показаны по телевидению ЦАР, молодой человек заявил о своей принадлежности к этнической группе пёлей (фулани). Народность проживают в большинстве стран Западной Африки и Сахеля. Основной род занятий — перегон скота.
Три года назад задержанный стал членом одной из бандитских группировок, промышлявших в предместьях города Кага-Бандоро. При вербовке ему сообщили, что формирование призвано охранять мирные селения. Но вскоре он вместе с другими членами банды стал заниматься обыкновенным разбоем и грабежами.
С 2017 года бандгруппа орудовала в окрестностях городов Декоа, Кага-Бандоро и Сибю. Как отмечает РИА ФАН, эти населенные пункты фактически не контролировались правительственным силами. Здесь в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
По сообщению источников центральноафриканского Bangui Matin в полиции, сам пленный принадлежал к группировке 3R, которая осуществляет свою криминальную деятельность в районе коридора для перегона скота Нана-Гребизи. Она входит в состав конгломерата СРС. Только в 2019 году боевики 3R убили 46 мирных жителей в префектуре Уам-Пенде. Глава группировки Сиддики Аббас — также выходец из народа фулани — находится под санкциями США и ЕС.
13 января 2021 года правительственные силы Центральноафриканской Республики объявили об освобождении от бандитов местности к северо-востоку от Сибю, где и погибли российские журналисты, направленные в ЦАР Михаилом Ходорковским. Российское следствие полагает, что погибшие журналисты стали жертвами попытки ограбления. Расследование все еще продолжается.