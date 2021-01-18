Москва, 18 января, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Жандармерия Центральноафриканской Республики (ЦАР) провела допрос боевиков группировки «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), схваченных после неудачной атаки на столицу страны Банги.

РИА ФАН Задержанный в ЦАР боевик рассказал, кто убил российских журналистов

Как сообщает британское издание EUReporter со ссылкой Bangui Matin, один из боевиков, принимавших участие в штурме столицы ЦАР, рассказал, кто стоит за убийством российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, совершенном в 2018 году. В ходе допроса, кадры которого были показаны по телевидению ЦАР, молодой человек заявил о своей принадлежности к этнической группе пёлей (фулани). Народность проживают в большинстве стран Западной Африки и Сахеля. Основной род занятий — перегон скота.

Три года назад задержанный стал членом одной из бандитских группировок, промышлявших в предместьях города Кага-Бандоро. При вербовке ему сообщили, что формирование призвано охранять мирные селения. Но вскоре он вместе с другими членами банды стал заниматься обыкновенным разбоем и грабежами.

С 2017 года бандгруппа орудовала в окрестностях городов Декоа, Кага-Бандоро и Сибю. Как отмечает РИА ФАН, эти населенные пункты фактически не контролировались правительственным силами. Здесь в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

По сообщению источников центральноафриканского Bangui Matin в полиции, сам пленный принадлежал к группировке 3R, которая осуществляет свою криминальную деятельность в районе коридора для перегона скота Нана-Гребизи. Она входит в состав конгломерата СРС. Только в 2019 году боевики 3R убили 46 мирных жителей в префектуре Уам-Пенде. Глава группировки Сиддики Аббас — также выходец из народа фулани — находится под санкциями США и ЕС.

13 января 2021 года правительственные силы Центральноафриканской Республики объявили об освобождении от бандитов местности к северо-востоку от Сибю, где и погибли российские журналисты, направленные в ЦАР Михаилом Ходорковским. Российское следствие полагает, что погибшие журналисты стали жертвами попытки ограбления. Расследование все еще продолжается.