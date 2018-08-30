Москва, 30 августа, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Михаил Ходорковский заявил об отказе финансировать «Центр управления расследованиями» (ЦУР) и принял заявление об отставке главного редактора проекта. Свое заявление Ходорковский опубликовал на сайте своего «МБХ Медиа».

Денег больше не будет

По его словам, это решение он принял после гибели российских журналистов, снимавших в Центральноафриканской Республике фильм для ЦУР. Ходорковский заявил, что не снимает с себя ответственности за гибель журналистов, что существенной ошибкой при подготовке их командировки стал неверный выбор «человека на месте».

Напомним, в конце июля журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль отправились в ЦАР по предложению «Центра управления расследования» Ходорковского. Через несколько дней после приезда в страну журналисты были убиты неизвестными при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа вдова убитого в ЦАР журналиста Александра Расторгуева заявила, что считает Михаила Ходорковского виновным за смерть своего мужа. По ее словам, метод подготовки к поездке был похож на «жертвоприношение».