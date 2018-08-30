Ходорковский заявил о прекращении финансирования ЦУР
Москва, 30 августа, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Михаил Ходорковский заявил об отказе финансировать «Центр управления расследованиями» (ЦУР) и принял заявление об отставке главного редактора проекта. Свое заявление Ходорковский опубликовал на сайте своего «МБХ Медиа».
По его словам, это решение он принял после гибели российских журналистов, снимавших в Центральноафриканской Республике фильм для ЦУР. Ходорковский заявил, что не снимает с себя ответственности за гибель журналистов, что существенной ошибкой при подготовке их командировки стал неверный выбор «человека на месте».
Напомним, в конце июля журналисты Александр Расторгуев, Кирилл Радченко и Орхан Джемаль отправились в ЦАР по предложению «Центра управления расследования» Ходорковского. Через несколько дней после приезда в страну журналисты были убиты неизвестными при невыясненных обстоятельствах.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа вдова убитого в ЦАР журналиста Александра Расторгуева заявила, что считает Михаила Ходорковского виновным за смерть своего мужа. По ее словам, метод подготовки к поездке был похож на «жертвоприношение».