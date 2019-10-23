Сочи, Краснодарский край, 23 октября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Расследование убийства российских журналистов на территории Центрально-Африканской Республики (ЦАР) стало одной из тем обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Сочи на полях саммита Россия — Африка. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Фостен-Арканжем Туадерой

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Как отметил официальный представитель Кремля, стороны договорились, что расследование совершённого год назад преступления будет продолжаться до момента установления виновных лиц.

«Да, обсуждалось, отмечался высокий уровень взаимодействия правоохранительных органов двух стран в этом расследовании», — добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, тела трёх российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко — были найдены в Центрально-Африканской Республике 31 июля 2018 года. Преступление было совершено в 23 км от населённого пункта Сибю. Как выяснилось, в ЦАР они поехали осуществлять некое расследование по заказу так называемого Центра управления расследованиями (ЦУР), который создал Михаил Ходорковский. Предположительно, на представителей СМИ напали ради ограбления и затем убили.