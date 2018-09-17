Спасение тайских школьников из пещеры Тхам Луанг
Английский дайвер подал в суд на Илона Маска
Английский дайвер Вернон Ансворт, участник спасения детей из пещеры Тхам Луанг, подал иск в суд Лос-Анджелеса против оскорбившего его главы компании Tesla Илона Маска, 17 сентября передает агентство Reuters. Согласно исковому заявлению, дайвер намерен взыскать с Маска $75 тыс. за «ложные и...
17 сентября 2018
Спасенная из пещеры в Таиланде группа подростков и тренер стали монахами
Одиннадцать подростков из футбольной команды «Лесные Вепри» и их 25-летний тренер Екапол Чантхавонг стали монахами в одном из буддийских монастырей. Церемония посвящения транслировалась в прямом эфире телеканала Thai PBS. Группа решила следовать таиландской традиции, в соответствии с которой перед...
25 июля 2018
Главный «идиот» Google и «российский след» в Facebook: интернет за неделю
Главный «идиот» Google и антироссийский флешмоб с фотографией Трампа При запросе слова idiot во вкладке «Картинки» Google выдаёт изображения известных людей, среди которых лидирует президент США Дональд Трамп. На первой позиции сервис показывает фотографию Трампа с открытым ртом из июньской...
20 июля 2018
Тайские школьники и их тренер вышли из больницы
Подростки-футболисты и их наставник, спасённые из пещеры Тхам Луанг в Таиланде, выписаны из больницы. Об этом 18 июля сообщает телеканал Channel Asia. Школьники в возрасте от 11 до 16 лет и находившийся с ними 25-летний тренер провели в больнице несколько дней. После спасения из пещеры их...
18 июля 2018
«Это только моя вина»: Маск принёс извинения дайверу за оскорбление
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Уонсортом, принимавшим участие в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, за нанесённое оскорбление. Читайте также: Маск оскорбил спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера Илона Маска...
18 июля 2018
Маск извинился перед дайвером после инцидента с детьми в Таиланде
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск извинился перед дайвером Верном Уонсортом, помогавшим спасать детей из затопленной пещеры в Таиланде, за то, что назвал его «педофилом». В своём Twitter изобретатель объяснил, что его предыдущие высказывания были произнесены в гневе. «Мои слова были...
18 июля 2018
Инвесторы Tesla предложили Маску извиниться перед дайвером
По мнению инвесторов Tesla, основатель компании Илон Маск должен извиниться перед британским дайвером Верном Уонсортом, помогавшим спасать детей из пещеры на севере Таиланда. Об этом говорится в открытом письме инвесторов предприятия. В документе сказано, что Маск, назвавший Уонсорта «педофилом»...
18 июля 2018
Самедов обратился к спасённым из пещеры детям
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Александр Самедов от лица сборной России обратился к детям, спасенным недавно из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Видеоролик опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС). По его словам, выступая на чемпионате мира (ЧМ)...
18 июля 2018
Илона Маска назвали «Ослом года» в связи с инцидентом в пещере Тхам Луанг
Главным претендентом на премию «Осел года» назвал 17 июля гонконгский журналист издания South China Morning Post американского бизнесмена Илона Маска за его оскорбления в адрес спасателей, рисковавших жизнью во время спасения детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. «Если бы существовала...
17 июля 2018
В пещере Тхам Луанг в Таиланде начинаются восстановительные работы
В Таиланде начинаются восстановительные работы в пещере Тхам Луанг, где недавно была проведена специальная операция по спасению школьников и их тренера. Об этом сообщает Третий национальный телеканал Таиланда со ссылкой на свои источники. В сообщении телеканала отмечается, что на время проведения...
17 июля 2018
Маск оскорбил спасавшего детей из пещеры в Таиланде дайвера
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал педофилом британского дайвера Верна Уонсорта, который участвовал в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, сообщает The Hollywood Reporter. Это случилось после того, как Уонсорт назвал «пиаром» идею предпринимателя спасти детей с помощью...
16 июля 2018
Тайских школьников, спасённых из пещеры, выпишут из больницы 19 июля
Тайских школьников и их тренера, которых удалось спасти из полузатопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, выпишут из больницы 19 июля. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил журналистам министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядон. «Все тринадцать «Лесных вепрей» (так называется...
14 июля 2018
Президент ФИФА пригласил спасённых тайских школьников в Лондон
Спасённые из пещеры на севере Таиланда школьники получили приглашение посетить церемонию вручения наград по итогам сезона-2017/18 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции. Церемония награждения состоится в столице...
13 июля 2018
Стали известны подробности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде
Командир группы боевых пловцов Ананд Сураван, который непосредственно участвовал в эвакуации оказавшихся заблокированными в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда 12 подростков из юниорской футбольной команды и их наставника, в интервью телеканалу Thai PBS раскрыл подробности спасательной операции...
12 июля 2018
Маск остался недоволен операцией по спасению детей в Таиланде
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск остался недоволен спасательной операцией по эвакуации детей из пещеры в Таиланде, сообщает The Guardian. По данным издания, Маск попросил провести проверку после того, как бывший губернатор провинции и руководитель операции Чианграй Наронсак Осатанакорн...
11 июля 2018
Власти Таиланда превратят пещеру Тхам Луанг в достопримечательность
Пещера Тхам Луанг на севере Таиланда вскоре может стать ещё одной достопримечательностью страны. Об этом сообщает 10 июля ABC News. Замглавы управления по национальным паркам Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон заявил, что подземный лабиринт, где разворачивалась драматическая операция по спасению 12...
11 июля 2018
Таиланд празднует спасение детей из затопленной пещеры
Спасение детской футбольной команды и их тренера из затопленных пещер Тхам Луанг в Таиланде привело к массовому празднованию на улицах тайских городов, 10 июля передает агентство Reuters. На улицах Чианграя, ближнего к пещерам, сигналят водители, люди на улицах трубят в горны и танцуют. Выступавший...
10 июля 2018
Трамп поздравил жителей Таиланда с успешным спасением детей из пещеры
Президент США Дональд Трамп поздравил жителей Таиланда с успешным завершением спасательной операции по вызволению школьников и их тренера по юниорской команде из полузатопленной пещеры Тхам Луанг на севере страны. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 10 июля, на своей странице в...
10 июля 2018
Вывели всех: в Таиланде завершилась операция по спасению детей из пещеры
В Таиланде спасатели эвакуировали из пещеры тренера юниорской команды по футболу, сообщает 10 июля Spring News. По данным издания, в настоящее время его перевозят в госпиталь. Он был последним, кто оставался в затопленной пещере. Напомним, 23 июня 12 подростков из юниорской футбольной команды и их...
10 июля 2018
Маск опубликовал видео с места проведения спасательной операции в Таиланде
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись со спецоперации по спасению детей из пещеры в Таиланде. «Только что вернулся из пещеры №3, — написал Маск. — Мини-субмарина готова, если потребуется. Оставляю её здесь на случай, если она понадобится...
10 июля 2018