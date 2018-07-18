Вашингтон, 18 июля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Уонсортом, принимавшим участие в операции по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде, за нанесённое оскорбление.

JD Lasica Илон Маск

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«Его действия, направленные против меня, не оправдывают моих действий по отношению к нему, и за это я приношу извинения Уонсорту и компаниям, которые я представляю в качестве лидера. Это моя и только моя вина», — написал Маск в Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1019472152796381184

Предприниматель уточнил, что его слова в адрес дайвера были сказаны в «порыве гнева», который у Маска вызвало замечание Уонсорта по поводу мини-субмарины, которую основатель Tesla создавал в качестве «акта доброты»

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илон Маск, предоставивший для спасения детей из затопленной пещеры Тхам Луанг мини-субмарину, которая в итоге так и не была использована, публично раскритиковал успешно проведённую операцию. Предприниматель обвинил руководителя операции в некомпетентности, заявив, что мини-субмарина справилась бы с задачей лучше. В ответ на это британский дайвер Верн Уонсорт назвал план Маска по спасению подростков «пиар-трюком». Маск, в свою очередь, за словом в карман не полез и обозвал дайвера «педофилом».

Напомним, 10 июля спасатели вывели на поверхность всех 12 участников детской футбольной команды и их тренера, которые провели в пещерах Тхам Луанг в Таиланде больше двух недель.