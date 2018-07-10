Бангкок, 10 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Таиланде спасатели эвакуировали из пещеры тренера юниорской команды по футболу, сообщает 10 июля Spring News.

В пещере

По данным издания, в настоящее время его перевозят в госпиталь. Он был последним, кто оставался в затопленной пещере.

Напомним, 23 июня 12 подростков из юниорской футбольной команды и их наставник пропали в пещере Тхам Луанг в Таиланде, обнаружить пропавших школьников смогли только спустя 10 дней.

Спасатели в течение нескольких дней выкачивали из пещеры воду и смогли существенно понизить её уровень, ранее были эвакуированы восемь детей, врачи обнаружили у них признаки инфекции.

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