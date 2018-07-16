Вашингтон, 16 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск назвал педофилом британского дайвера Верна Уонсорта, который участвовал в операции по спасению детей из пещеры в Таиланде, сообщает The Hollywood Reporter.

(сс) jdlasica Илон Маск

Это случилось после того, как Уонсорт назвал «пиаром» идею предпринимателя спасти детей с помощью разработанной для этого мини-субмарины и предложил ему «засунуть подлодку куда поглубже».

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В ответ Маск предложил дайверу показать видео спасения детей, однако позже в своем Twitter написал новое сообщение.

«Не утруждай себя показом записи. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере, — написал Маск. — Извини, педофил, ты сам попросил об этом».

После гневных комментариев пользователей предприниматель удалил свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля спасатели вывели на поверхность всех 12 участников детской футбольной команды и их тренера, которые провели в пещерах Тхам Луанг в Таиланде больше двух недель. К спасательной операции подключался и Маск, который привез специальную мини-субмарину.

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