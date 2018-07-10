Бангкок, 10 июля, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись со спецоперации по спасению детей из пещеры в Таиланде.

Пещера

«Только что вернулся из пещеры №3, — написал Маск. — Мини-субмарина готова, если потребуется. Оставляю её здесь на случай, если она понадобится в будущем».

Напомним, 23 июня 12 подростков из юниорской футбольной команды и их тренер пропали в пещере Тхам Луанг в Таиланде, обнаружить пропавших школьников смогли только спустя 10 дней.

https://www.instagram.com/p/BlBr_mAA9n3/

В настоящее время из пещеры эвакуированы восемь подростков, операция по спасению остальных школьников продолжается.

К спасательной операции подключился и Илон Маск, который привез в Таиланд субмарину, состоящую из частей ракеты-носителя Falcon 9.

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