Арест экс-президента Бразилии Лулы
Кандидат Жаир Болсонару становится лидером опросов бразильских избирателей
Кандидат в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару выходит на первое место в опросах избирателей после исключения Луиса Инасиу Лулы да Силвы из президентской гонки, сообщает агентство Agência Brasil. 11 сентября Бразильский институт общественного мнения и статистики Ibope...
12 сентября 2018
Лула да Силва выбывает из президентской гонки в Бразилии
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снял свою кандидатуру с участия в президентских выборах, сообщает агентство Prensa Latina 11 сентября. Новым кандидатом в президенты от левой коалиции «Счастливый народ» и от Партии трудящихся станет бывший министр образования и экс-мэр Сан-Паулу...
12 сентября 2018
Суд отказал экс-главе Бразилии Луле да Силве в регистрации на выборах
В Бразилии Высший избирательный суд отказал находящемуся в тюрьме за коррупцию бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Бразилии. Решение суда было вынесено накануне, 31 августа. Напомним, что в качестве кандидата на пост...
1 сентября 2018
Участие двух ключевых претендентов на пост президента Бразилии под вопросом
Участие четырех кандидатов в президенты Бразилии в выборах остается под вопросом, в том числе двух лидеров опросов — Луиса Инасиу Лулы да Силвы (Партия трудящихся) и Жаира Болсонару (Социал-либеральная партия), сообщает агентство Prensa Latina 29 августа. Высший избирательный трибунал утвердил 9...
30 августа 2018
Комитет ООН по правам человека защищает участие Лулы в выборах в Бразилии
Бразильское государство не должно препятствовать участию заключенного в тюрьму экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в президентских выборах, заявила заместитель председателя Комитета ООН по правам человека Сара Кливленд. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в президенты Лулы да Силвы 23...
24 августа 2018
Кандидат в президенты Бразилии Лула увеличивает отрыв от конкурентов
Заключенный кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва увеличил свой рейтинг поддержки, как показывает опрос бразильского Института общественного мнения и статистики (Ibope). Об этом сообщает агентство Prensa Latina 21 августа. Кандидат от Партии трудящихся Лула предварительно...
21 августа 2018
В Бразилии зарегистрированы 13 кандидатов в президенты
15 августа Высший избирательный трибунал Бразилии зарегистрировал кандидатуры 13 участников президентской гонки, пишет местная газета VEJA. Ниже представлены ключевые кандидаты в порядке их популярности, согласно различным опросам избирателей. Луис Инасиу Лула да Силва, 72 года, Партия трудящихся...
16 августа 2018
Прокуратура Бразилии требует отстранить Лулу от участия в выборах
Прокуратура Бразилии оспаривает регистрацию бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве кандидата на президентских выборах, передает телеканал TeleSur 16 августа. Читайте также: Партия трудящихся Бразилии опубликовала свой правительственный план Генеральная прокуратура и...
16 августа 2018
Теперь официально: Лула — кандидат в президенты Бразилии
Высший избирательный трибунал Бразилии зарегистрировал кандидатуру в президенты бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, несмотря на тюремное заключение. Об этом сообщает агентство Prensa Latina. «Официально! Лула — кандидат в президенты республики от Партии трудящихся. Кандидатура...
16 августа 2018
По Бразилии идет пеший марш в поддержку экс-президента Лулы да Силвы
В Бразилии проходит многодневный марш в поддержку экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает телеканал TeleSur. Три колонны вышли из городов Формоза, Лузиания и Энженьу-дас-Лажес. 15 августа они должны встретится в столице Бразилиа. В марше «Свободу Луле», организованном движением...
14 августа 2018
Экс-президент Чили: «Я верю, что Лула да Силва — честный человек»
Бывший президент Чили, выдвинутая на пост Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет призналась в симпатиях к своим бразильским коллегам Луису Инасиу Луле д а Силве и Дилме Русеф. Своим отношением она поделилась в рамках интервью еженедельнику The Clinic. Бачелет отметила, что члены...
10 августа 2018
Экс-министр образования Бразилии может стать заменой кандидатуре Лулы
Бывший министр образования Бразилии Фернандо Аддад станет кандидатом в президенты Бразилии от Партии трудящихся, если суд запретит ее историческому лидеру Луису Луле да Силве баллотироваться в президенты, передает TeleSur 6 августа. Если кандидатура экс-президента Лулы будет зарегистрирована...
6 августа 2018
Осуждённый за коррупцию Лула да Силва выдвинут в президенты Бразилии
Бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего срок за коррупцию, выдвинули кандидатом в президенты страны. Данное решение поддержали члены партии трудящихся Бразилии (ПТБ), съезд политической организации транслировался в Facebook. По словам председателя ПТБ Глейзи Хоффман...
5 августа 2018
Партия трудящихся Бразилии опубликовала свой правительственный план
Партия трудящихся Бразилии представила 3 августа правительственный план своего кандидата в президенты Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передает TeleSur. Программа левого правительства включает в себя 8 глав и направлена на преодоление экономических и социальных проблем, возникших в годы работы...
4 августа 2018
Заключенный экс-президент Лула сохраняет лидерство в предвыборных опросах
Заключенный в тюрьму бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остаётся лидером предвыборных рейтингов, сообщает агентство Prensa Latina 31 июля. Опрос, проведенный Исследовательским институтом Параны в дни 25−30 июля, показал, что кандидатуру лидера «Партии трудящихся Лулы на предстоящих...
1 августа 2018
Экс-президенту Бразилии запретили записывать предвыборные видеоролики
Судьи наложили запрет на съемку видеороликов и участие в интервью для бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом заявил сам политик в послании, опубликованном 19 июля ежедневной газетой Folha de Sao Paulo. «На прошлой неделе судья Каролина Леббош решила, что я не могу давать...
20 июля 2018
Парламент Венесуэлы издал документ в поддержку экс-президента Бразилии
Национальная Учредительная Ассамблея Венесуэлы приняла документ в поддержку отбывающего тюремное заключение бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, сообщает агентство AVN. В тексте говорится, что неисполнение решения апелляционного суда об освобождении бывшего президента является...
11 июля 2018
Бразильский судья отменил решение коллеги об освобождении Лулы да Силвы
В Бразилии федеральный судья Жоан Педру Жебран Нету отметил решение своего коллеги Рожериу Фаврету об освобождении из тюрьмы экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, передаёт Globo. По мнению судьи Жебрана Нету, именно он обладает полномочиями в данной ситуации, поскольку ведёт в...
9 июля 2018
Суд в Бразилии постановил освободить Лулу да Силву
Апелляционный суд Бразилии 8 июля постановил освободить из-под стражи экс- президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, передаёт Agence France-Presse. Защита экс-президента, напомним, добивалась изменения ему меры пресечения на период рассмотрения всех апелляций. Как ожидается, Лула да Силва может...
9 июля 2018
Комитет по правам человека ООН рассматривает жалобу в защиту Лулы да Силвы
Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций расследует жалобу о нарушении прав бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Это подтвердил адвокат заключенного Джеффри Робертсон в видеообращении, опубликованном 4 июля на странице Лулы в Facebook. Робертсон выступил на 123-м...
5 июля 2018