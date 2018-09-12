Бразилиа, 12 сентября, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снял свою кандидатуру с участия в президентских выборах, сообщает агентство Prensa Latina 11 сентября.

Archive.government.ru Лула да Силва

Новым кандидатом в президенты от левой коалиции «Счастливый народ» и от Партии трудящихся станет бывший министр образования и экс-мэр Сан-Паулу Фернандо Аддад. Лула направил своим сторонникам письмо из тюрьмы, в котором призывает их отдать свои голоса за Аддада. «С этого момента Аддад будет Лулой для миллионов бразильцев», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 55-летний Фернандо Аддад был зарегистрирован как кандидат в вице-президенты. 1 сентября Высший избирательный суд Бразилии отменил регистрацию кандидатуры Лулы и дал коалиции 10 дней на его замену. Лула принял решение выйти из борьбы, не дожидаясь окончания рассмотрения апелляции.

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Напомним, осужденный за пассивную коррупцию и отбывающий 12-летний тюремный срок бывший президент (2003−2010) лидировал во всех опросах — за него были готовы проголосовать 30−35% избирателей.

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