Бразилиа, 1 сентября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. В Бразилии Высший избирательный суд отказал находящемуся в тюрьме за коррупцию бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула да Силве в регистрации в качестве кандидата на выборах президента Бразилии. Решение суда было вынесено накануне, 31 августа.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Напомним, что в качестве кандидата на пост президента Бразили Лулу да Силву зарегистрировала Партия трудящихся. Она передала все необходимые документы в избирательный суд. При рассмотрении дела, четверо из семи судей постановили отказать бывшему главе Бразилии в регистрации на выборах президента.

Стоит отметить, что адвокаты да Силвы ранее заявляли, что при любом неблагоприятном решении избирательного суда будет подана апелляция в Верховный суд Бразилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе этого года Лула да Силва был приговорён к 12 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию. При этом экс-президент проходит обвиняемым ещё по шести процессам. Сам Лула да Силва своей вины не признает и называет все уголовные дела против него политическим преследованием со стороны консерваторов.

Примечательно, что по данным социологических опросов Лула да Силва был бы фаворитом на выборах — за него готовы проголосовать более 30% граждан страны. В данный момент президентом Бразилии является консерватор Мишел Темер, который не избирался, а получил этот пост после процедуры импичмента президента Дилмы Русеф. Рейтинг Темера колеблется на уровне 5%.