Бразилиа, 5 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Бывшего президента Бразилии Луиса Игнасиу Лулу да Силву, отбывающего срок за коррупцию, выдвинули кандидатом в президенты страны. Данное решение поддержали члены партии трудящихся Бразилии (ПТБ), съезд политической организации транслировался в Facebook.

(сс) thierry ehrmann Портрет Лулы да Силва на стене

По словам председателя ПТБ Глейзи Хоффман, кандидатура Лулы да Силвы 15 августа будет зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента Бразилии. Также на съезде ПТБ зачитали письмо самого экс-президента, который заявил, что не виновен ни в каких преступлениях, и предложил своим политическим соперникам победить его в условиях честного голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа левого правительства Бразилии включает в себя восемь глав и направлена на преодоление экономических и социальных проблем, возникших в годы работы президента Мишеля Темера — в первую очередь инфляции, безработицы и роста крайней нищеты.

Читайте также: Партия трудящихся Бразилии опубликовала свой правительственный план