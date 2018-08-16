Бразилиа, 16 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Высший избирательный трибунал Бразилии зарегистрировал кандидатуру в президенты бывшего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, несмотря на тюремное заключение. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Antonio Cruz Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

«Официально! Лула — кандидат в президенты республики от Партии трудящихся. Кандидатура Лиуса Инасиу Лулы да Силвы были зарегистрирована официально Высшим избирательным трибуналом в эту среду 15 августа», — сообщается на сайте кандидата.

Председатель Партии трудящихся, сенатор Глейси Хофманн представила толпе сторонников Лулы сертификат о регистрации Лулы в качестве кандидата в президенты и бывшего министра образования Фернандо Аддада в вице-президенты. В центре столицы собралась многотысячная толпа, вышедшая поддержать своего кандидата.

Читайте также: Экс-министр образования Бразилии может стать заменой кандидатуре Лулы

Как сообщало ИА REGNUM, Лула является лидером всех предвыборных опросов — ему отдают предпочтение около трети избирателей, несмотря на то, что с 7 апреля он отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению в пассивной коррупции и отмывании денег. Штаб Лулы не исключает, что судьи впредь будут создавать помехи для его участия в президентских выборах, намеченных на октябрь.