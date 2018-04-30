Дело Мисюриной
Врачебные ошибки: сколько жизней они уносят и как наказываются
Приговор по делу о гибели пациента, вынесенный в г. Магнитогорске (Челябинская обл.), вновь заставляет обсуждать острейшую тему гибели пациентов в больницах. Как свидетельствует статистика, из повестки эта тема не пропадает, но последнее время отмечено действительно громкими случаями. О смертях там...
30 апреля 2018
Смертельно опасное лечение: почему пациенты погибают в больницах
На Урале вынесен очередной приговор по делу о гибели пациента. В Магнитогорске Челябинской области директор центра пластической хирургии и врач-анестезиолог осуждены к двум годам колонии общего режима. Срок за смерть Об этом приговоре 23 апреля сообщила прокуратура Челябинской области. Трагедия...
24 апреля 2018
Мосгорсуд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной
Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Дело отправлено на доследование в прокуратуру. Заседание Мосгордсуда состоялось сегодня, 16 апреля. «Приговор в отношении Мисюриной...
16 апреля 2018
Жалобу на приговор врачу Мисюриной Мосгорсуд рассмотрит в закрытом режиме
Рассмотрение жалобы на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года тюрьмы по делу о врачебной ошибке, будет проводиться в закрытом режиме. Такое решение сегодня, 16 апреля, принял суд. Читайте также: Два года колонии: В Москве возмущены делом врача Елены Мисюриной Такую...
16 апреля 2018
Пермского гематолога ограничили в свободе за смерть пациентки
В Перми врач-гематолог признан виновным в гибели пациентки. Он приговорён к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года. В законную силу приговор не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР. В марте 2016 года во время процедуры по...
12 марта 2018
Дело Мисюриной — врачебная ошибка или промах системы здравоохранения?
Дело Елены Мисюриной стало своеобразным символом для медицинских работников России, поскольку в нём они увидели отражение своей беззащитности, как в отношении уголовных преследований, так и сфере трудовых отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сопредседатель Межрегионального профсоюза...
6 февраля 2018
Дело Мисюриной — повод задуматься о бесправности врачей
Елена Мисюрина стала наиболее яркой «жертвой массового террора против врачей», считает председатель московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля, в последние годы в обществе активно подогревается тема вины медицинских...
6 февраля 2018
Приговор врачу Елене Мисюриной — провокация против Бастрыкина?
В России активно обсуждают приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которая 22 января была осуждена к двум годам колонии. Представители медицинского сообщества настаивают на невиновности женщины и опасаются, что после такого прецедента врачи просто не захотят лечить тяжёлых пациентов. Свою...
30 января 2018
Два года колонии: В Москве возмущены делом врача Елены Мисюриной
Утром 25 июля 2013 года в один из частных столичных диагностических центров обратился мужчина, заказавший себе трепанобиопсию, то есть биопсию костного мозга в области таза. Таковы данные Главного следственного управления СК РФ. Процедуру провела врач-гематолог высшей квалификации Елена Мисюрина...
29 января 2018
Собянин прокомментировал дело врача Елены Мисюриной
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача-гематолога Елены Мисюриной, которую признали виновной в смерти пациента из-за неправильно проведенной биопсии, и призвал рассматривать его максимально корректно и объективно. Об этом мэр написал сегодня, 29 января, в своем Twitter. «Крайне...
29 января 2018