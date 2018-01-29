Утром 25 июля 2013 года в один из частных столичных диагностических центров обратился мужчина, заказавший себе трепанобиопсию, то есть биопсию костного мозга в области таза. Таковы данные Главного следственного управления СК РФ. Процедуру провела врач-гематолог высшей квалификации Елена Мисюрина. Она — кандидат медицинских наук, состоит в Европейском обществе гематологов, прежде работала в исследовательском центре гематологии Минздрава РФ. Названную выше диагностическую манипуляцию, как сообщили позже её коллеги, ей доводилось проводить несколько тысяч раз, и поэтому мало кто предполагал, что с очередной биопсией могут быть какие-то проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело врача

Как позже установили правоохранители, после процедуры пациент отправился на работу, но уже вечером ему стало плохо, и его госпитализировали в клинику сети «Медси». Мужчина попал в хирургическое отделение, где ему поставили диагноз «острый аппендицит». К тому моменту больной уже страдал от рака предстательной железы, несахарного диабета и прогрессирующего миелофиброза.

Как сообщают СМИ, врачи клиники провели операцию, но спасти пациента не удалось, он умер в реанимации. Вскрытие проходило в стенах «Медси», причем, если верить адвокатам Елены Мисюриной, клиника не располагала соответствующей лицензией на проведение процедур такого рода. Пресс-служба этой организации в беседе с журналистами пока не очень распространяется на эту тему, аргументируя свою позицию врачебной тайной.

Родственники погибшего обратились в прокуратуру и потребовали выяснить, как и почему он умер. Проведя следствие (объективность которого яростно оспаривается), стражи порядка предположили, что всему виной та самая биопсия.

Следствие шло несколько лет: дело поступало в Черемушкинский районный суд, но его возвращали обратно в прокуратуру, так как судья решил, что обвинение неправильно подготовило материалы дела. Весной прошлого, 2017 года дело снова оказалось в суде, и его приняли к рассмотрению.

Следственный комитет Российской Федерации

Как пишут российские СМИ, основным доказательством вины подсудимой Елены Мисюриной стали показания патологоанатома — того самого, который в стенах частной клиники и проводил вскрытие. Если верить его словам, то, проводя биопсию, Мисюрина ввела иглу в область крестца (а не в подвздошную кость), что обернулось повреждением правой верхней ягодичной артерии и вен в малом тазу.

Скептики считают, что оснований для сомнений здесь более чем достаточно. Во-первых, непонятно, где снимки, которыми свидетель мог бы подтвердить свои слова. Во-вторых, непонятно, как человек, которому прокололи вену (а уж тем более артерию!) смог после случившегося протянуть так долго. Сама Мисюрина обращала внимание суда на то, что при таких травмах пациент очень скоро потерял бы сознание. В-третьих, эксгумации и повторного вскрытия суд решил не делать.

Гематолог и академик РАН Андрей Воробьёв, к экспертному мнению которого суд очевидно решил НЕ прислушиваться, предположил, что подлинной причиной смерти человека, скорее всего, стало обширное кровотечение, вызванное нарушением свертываемости крови, прогрессировавшее ввиду трёх тяжелых заболеваний больного, а также «отсутствие адекватной терапии».

«При этом хирурги в клинике, двое с половиной суток наблюдающие больного, открывшие брюшную полость, перевязывают все сосуды, казавшиеся им источником кровотечения, — цитирует его в своем блоге медицинский журналист Алла Астахова. — Безуспешно. Почему погиб пациент? Потому что остановка кровотечения механическая из большого сосуда не останавливает кровоточивость из мелких, обусловленных нарушением — истощением факторов свертывания».

Самый гуманный суд в мире 22 января 2018 года приговорил Елену Мисюрину к двум годам колонии общего режима. Это решение уже оспорено, и скоро будет подана апелляция, но шансов на то, что судьи решат пересмотреть приговор, немного.

Судейская мантия

СМИ цитируют сообщение пресс-службы «Медси», которая рассыпается в сожалениях по поводу сурового наказания, назначенного Мисюриной, и надеется на пересмотр приговора. Другие представители сообщества эскулапов выступают в защиту своей коллеги гораздо более решительно. Например, Марьяна Лысенко, главный врач больницы № 52, где работала Мисюрина, в одном из своих интервью «Медузе» заявила, что «Лена не могла ошибиться при такой процедуре», а общественная организация «Лига защиты врачей» уже начала сбор подписей (на момент написания этих строк было собрано более 62 тыс. подписей) в поддержку Мисюриной на сайте www.change.org. Как гласит соответствующая петиция, Мисюрина не допускала никаких нарушений, проводя эту процедуру, и более того, нет прямых улик и доказательств того, что причиной смерти больного стала именно неправильно проведённая биопсия.

«Процедура трепанобиопсии не могла вызвать кровоизлияние, повлекшее смерть пациента, — гласит текст петиции. — Суд не учёл объективного факта того, что наиболее вероятной причиной данной патологии должно считаться осложнение основного заболевания пациента — онкологический процесс. На фоне онкологического заболевания спонтанные кровоизлияния, подобные произошедшему в данном случае, являются наиболее частой причиной смерти больных. Версия о причинно-следственной связи проведённого за несколько дней до смерти пациента диагностического мероприятия является абсолютно надуманной и неподтверждённой доказательствами экспертизы».

Кроме того, авторы петиции усматривают в происходящем попытку государственных чиновников перенести на медработников вину за резкое ухудшение качества и доступности медицины, произошедшие в результате так называемой «оптимизации».

В поддержку Мисюриной уже высказались главврач Первой градской Алексей Свет, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, член-корреспондент РАН Александр Сажин, главный терапевт Ильинской больницы Ярослав Ашихмин, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Московского университета имени Сеченова Антон Родионов и ряд других специалистов.

Активно обсуждается случившееся и в социальных сетях. Пользователи называют случившееся «абсурдом и кафкианством» и предсказывают, что «пересажают всех врачей, потом будете травками лечиться». Кроме того, люди переживают, что из-за таких процессов «отток докторов из медицины только усилится» и вообще «начинать нужно с министров».

«Смертей станет больше, потому что никто из врачей не будет брать сложных больных, а многие просто уволятся», — пишут обеспокоенные пользователи.

Некоторые даже находят в случившемся аналогии со знаменитым «делом врачей», а другие прямо заявляют о возможном коррупционном соглашении между частной клиникой, где умер пациент, с одной стороны, и прокурорами и судьями с другой.

За Мирюсину вступился и Департамент здравоохранения Москвы.

«Несомненно, что до принятия этого решения можно было получить независимое, объективное мнение более широкого состава экспертов и оказать врачу полноценную поддержку в суде», — говорится в заявлении депздрава Москвы.

Впрочем, попадаются и те, кто в данной ситуации выступает против Мисюриной. Среди них есть как неистребимые фрики-конспирологи, считающие, что российские врачи участвуют в каком-то жутко секретном (но почему-то всем известном) проекте по сокращению численности российского населения, так и обычные граждане, не пожелавшие разбираться в ситуации. Многие убеждены, что в стране нужно провести «показательный процесс над врачами», которые «друг друга покрывают».

Места лишения свободы

Настроения людей можно понять. Два года назад Следственный комитет РФ обнародовал статистику врачебных ошибок за первое полугодие 2016 года — 352 человека, из которых 142 человека — дети. По тем же данным, в следственные органы СК РФ поступило 2516 сообщений о преступлениях, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. В 2015 году потерпевшими от ятрогенных (то есть вызванных некачественным лечением) преступлений признаны 888 человек.

Например, как сообщает «КП», в Благовещенске 20-летнему больному удалили часть половых органов, хотя показаний к тому не было. Другому неудачно прооперировали гайморовы пазухи, и человек ослеп. Амурские эскулапы так и вовсе лишь за один только 2016 год ухитрились допустить тысячи нарушений, выявленных потом прокурорской проверкой.

С пренебрежением и халатностью медиков сталкивался, наверное, каждый из нас. Жалобы на то, что врач выписывает дорогущее средство, когда есть более дешевый аналог, не редкость. Не меньшую озабоченность вызывает и выписывание лекарств с недоказанной эффективностью, а то и вовсе откровенной гомеопатии.

В общем, ситуация сложная, и претензии у населения к врачам есть. Другой вопрос, как эти настроения использует хитроумный чиновник, рассчитывающий отчитаться о том, что борьба с халатностью и врачебными ошибками идёт, но в действительности не меняющий ничего. Вместо этого власти предпочитают проводить скандальные процессы, где высокопрофессиональные врачи получают реальные тюремные сроки, несмотря на слабую доказательную базу обвинителей. Случай с Еленой Мисюриной — яркое тому доказательство. Следователи могут радоваться — они сломали карьеру специалисту, но вряд ли врачебных ошибок и халатности станет меньше.

Нагрузка на медиков растёт с каждым днём, в то время как их доходы стремительно сокращаются. Мнимый рост заработных плат на поверку оказался хитроумным бухгалтерским трюком главный врачей и директоров больниц и поликлиник, повысивших среднюю заработную плату путем приплюсовывания к своим окладам парочки жирных цифр. Сокращается время, которое врач имеет право потратить на одного пациента, что тоже незамедлительно сказывается на качестве медицинской помощи. Среди большинства врачей и пациентов действительно достигнуто равноправие — и те, и другие одинаково бесправны перед наперсточничеством чиновников и правоохранителей.

Фемида

Другое дело судьи, отправляющие за решётку невинных врачей. Они-то прекрасно понимают, что если сегодня власти надо отчитаться о борьбе с «врачами-вредителями», то завтра может настать очередь и самих служителей Фемиды. Кто знает, какое социальное недовольство может вспыхнуть завтра или через год и кого «хозяева жизни» решат отправить на заклание, лишь бы успокоить народ? На этот случай судьи подготовились.

В своё время пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, согласно которому уволить проштрафившегося судью можно только в исключительных случаях. Как сообщает официальный печатный орган правительства РФ «Российская газета», подтвердить наличие исключительных обстоятельств должна квалификационная коллегия, принимающая решение о досрочном прекращении полномочий судьи.

Сами по себе судебные ошибки нельзя, оказывается, ставить в вину человеку в мантии. Это очень важный момент, ибо «как всякий живой человек, судья иногда может ошибиться».

Наказать судью за принятое решение можно только в том случае, если вступившим в законную силу приговором суда будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо вынесении заведомо неправосудного судебного акта.

Иными словами, чтобы добиться справедливости, человеку придётся долго и упорно судиться с судьёй — то есть апеллировать к другим судьям, которым, как мы понимаем, совсем не нужны скандальные прецеденты.

Такая кафкианская юстиция.