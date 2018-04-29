Челябинск, 30 апреля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Приговор по делу о гибели пациента, вынесенный в г. Магнитогорске (Челябинская обл.), вновь заставляет обсуждать острейшую тему гибели пациентов в больницах. Как свидетельствует статистика, из повестки эта тема не пропадает, но последнее время отмечено действительно громкими случаями. О смертях там, где жизни должны были спасать, пишет редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Уильям Симпсон. Больница и кладбище. 1855

В Магнитогорске на два года колонии общего режима осуждены директор центра пластической хирургии и врач-анестезиолог. Решение суда было принято почти через шесть лет после происшествия — смерти женщины, которая обратилась за соответствующей услугой по пластической хирургии и умерла от тяжелого шока, вызванного анестезией. Позже выяснилось, что центр не имел лицензии на применение наркотических препаратов, а перед применением доступной анестезии женщина не была должным образом обследована.

В то же время был оглашен еще один приговор, в Нефтеюганске осуждены двое врачей-хирургов окружной клинической больницы. Два года назад после лечения у них умер подросток, следствие и суд установили допущенные при лечении дефекты. Приговор — два года ограничения свободы. За несколько недель до того к такому же сроку была приговорена в Перми врач-гематолог, нарушившая технологию при проведении манипуляций, что повлекло за собой смерть пациентки.

По данным Следственного комитета, смертность от врачебных ошибок достаточно высока, только за 2015 год официально пострадавшими от врачебных ошибок были признаны 888 человек. Из них 712 (в том числе 317 детей) погибли. В 2016 году цифра значительно изменилась, от врачебных ошибок погибли 352 человека, в том числе 142 ребёнка, но поступило 2516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

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