На Урале вынесен очередной приговор по делу о гибели пациента. В Магнитогорске Челябинской области директор центра пластической хирургии и врач-анестезиолог осуждены к двум годам колонии общего режима.

REGNUM Больница. Мерзость запустения

Срок за смерть

Об этом приговоре 23 апреля сообщила прокуратура Челябинской области. Трагедия, которая легла в основу дела, произошла ещё в мае 2012 года. Клиентка центра рассчитывала получить от специалистов качественные услуги по пластической хирургии. 15 мая 2012 года заключила с центром договор. И легла под нож.

Однако операция не удалась. Женщина умерла от шока тяжёлой степени, вызванного этой анестезией. Следствие затем установило, что центр не имел разрешения на применение наркотических препаратов. И поэтому медики выбрали для пациентки наркоз, который не обладает анальгетическим эффектом, то есть не обезболивает. Однако перед операцией сотрудники центра не полностью обследовали пациентку. Как результат — шок, повлекший смерть.

Через почти шесть лет после смерти женщины директор и врач центра были осуждены. Их признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, и приговорили каждого к двум годам колонии общего режима. А после освобождения им будет запрещено в течение трёх лет заниматься деятельностью, связанной с оказанием медицинской помощи или медицинских услуг.

Уильям Хогарт. Смерть женщины. 1743-1745

Ещё об одном приговоре сегодня, 23 апреля, сообщили следователи Югры. По информации окружного управления СКР, в Нефтеюганске осуждены двое врачей-хирургов окружной клинической больницы. В апреле 2016 года после лечения у этих врачей умерла несовершеннолетняя девушка. Им вменили причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следствие и суд выяснили, что медики допустили дефекты при лечении девушки. В итоге она умерла. Каждого из подсудимых приговорили к двум годам ограничения свободы.

Такой же срок ограничения свободы получил и врач-гематолог из Перми. Приговор прозвучал в марте. Суд установил, что при проведении трепанобиопсии врач нарушил технологии работы, допустил повреждение кости и внутренней артерии женщины. Пациентка в итоге умерла.

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Пациент и статистика

Эти приговоры врачам по стране далеко не единственные. Наиболее известный был оглашён 22 января в Москве. Черёмушкинский суд приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам колонии общего режима и постановил взять её под стражу. Приговор вызвал бурные протесты медиков. 16 апреля Мосгорсуд постановил отменить его и направить дело на доследование.

Pixabay.com За решёткой

Подробнее читайте в сюжете ИА REGNUM «Дело Мисюриной»

Отметим, смертность из-за врачебных ошибок — одна из актуальных проблем. 29 сентября 2016 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил статистику смертности по этой причине. По его словам, за 2015 год официально пострадавшими от врачебных ошибок были признаны 888 человек. Из них 712 (в том числе 317 детей) погибли.

Кроме того, он назвал цифры за первое полугодие 2016 года. Тогда от врачебных ошибок погибли 352 человека, в том числе 142 ребёнка. Кроме того, в органы СКР за тот период поступило 2516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи. По результатам проверок было возбуждено 419 уголовных дел.

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Статистики за начало 2018 года, в том числе и по Челябинской области, пока нет. Но уже известно, что Южный Урал её пополнит. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в одной из больниц Челябинска погибла 17-летняя девушка. Она обратилась к медикам с жалобами на боли в области живота. Медработники предположили, что у неё аппендицит, и направили на операцию. И уже на операционном столе при выполнении манипуляций врач повредила ей два сосуда. Срочно была вызвана дополнительная бригада врачей. Но спасти девушку не удалось.

CMSRC Бригада хирургов

Примечательно, что её родственники не стали обращаться за помощью в правоохранительные органы. В областном управлении СКР заявляют, что обо всём узнали из СМИ. Провели проверку, а теперь возбудили уголовное дело по самой врачебной статье — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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Кроме того, в одной из больниц Миасса в начале апреля погиб семилетний мальчик. По этому случаю также возбуждено уголовное дело. Статья всё та же.

Ещё один случай смерти в больнице произошёл 30 марта. Во время кесарева сечения умерла руководитель пресс-службы администрации Златоуста Наталья Алексюк. СКР объявил о проверке. Правда, о возбуждении уголовного дела информации пока нет. Возможно, смерть в роддоме стала стечением обстоятельств. Доказать вину медиков не всегда легко и просто. Тем не менее в областном минздраве заверили в том, что этот случай не останется без внимания. Его будут разбирать на областном штабе по материнской смертности.

Pixabay.com Смерть с косой

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А в феврале 2017 года умер 26-летний житель Челябинска Илья П. По словам его родственников, фельдшер скорой помощи не распознала у него инсульт, посчитала, что он пьяный. Его доставили в областную клиническую больницу №3, но и там не смогли распознать инсульт. Через 11 дней комы молодой человек скончался.

В самой больнице журналистам заявили о том, что молодой человек в полном объёме получал всю необходимую помощь. А его мать потребовала привлечь медиков к ответственности. После публикаций в СМИ за дело взялись следователи.

Эта история вызвала в Челябинске широкий резонанс. На форумах и в соцсетях люди удивлялись и возмущались тому, что медики не смогли распознать инсульт. С горечью это констатировала и мать молодого человека.

Уильям Симпсон. Больница и кладбище. 1855

«Неужели виновные в смерти моего сына и дальше будут калечить судьбы!!! Ведь простого обывателя учат распознать инсульт!!! А профессионализм наших медиков не позволяет этого сделать!!!» — гневно написала она в своей петиции, адресованной Минздраву России и прокуратуре Челябинска. Эту петицию подписали более трёх тысяч человек.