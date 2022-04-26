Нападение в школе в Перми
Краснов: меры безопасности в российских школах недостаточны
Проверки выявили недостаточность мер по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации. «Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооружёнными...
26 апреля 2022
Бастрыкин предложил передать МВД контроль за оружием. Сеть: «Это правильно»
Предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина вернуть МВД контроль за оборотом оружия и патронов активно обсуждают в интернете. Большинство людей его поддержали. В то время как Росгвардию после происшествий в учебных заведениях некоторые называют бесполезной организацией...
13 января 2022
«Дети убивают детей, дожили» — соцсети о трагедии в Перми
Вся страна скорбит после трагических событий в Пермском крае, в результате которых жизни лишились несколько человек, десятки ранены. Жители Пензенской области не остались в стороне от произошедшего и пребывают в состоянии шока после случившегося. В соцсетях пензенцы вновь обсуждают, так же, как и...
21 сентября 2021
В Прикамье проведут тотальные проверки образовательных учреждений
В Пермском крае после трагедии в казанской школе, где жертвами стрелка стали семеро детей и двое взрослых, во всех образовательных учреждениях проведут проверки соблюдения мер безопасности. «В рамках надзорных полномочий прокуроры дадут оценку обеспечению безопасности детских садов, школ и иных...
13 мая 2021
Охраннице школы Перми, где произошла резня, дали условный срок
Мотовилихинский районный суд Перми признал охранницу школы, где двое подростков совершили вооруженное нападение на детей четвертого класса и их педагога, виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих...
1 августа 2020
Эхо резни в школе Перми: приговор охраннице отменён
Охранница школы №127 Перми повторно предстанет перед судом. Об этом пишет Накануне.Ru. Во время её дежурства в школу прошли два подростка, которые устроили резню. Обвинение требовало наказать её за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Но Мотовилихинский райсуд полностью...
22 апреля 2020
«Взрывной» май и прорыв в IT-индустрии: итоги 2019 года в Прикамье
В Пермском крае в 2019 году ряд событий и происшествий получили широкий резонанс и федеральную огласку. Среди них взрывы на предприятиях, громкие уголовные дела, уход Теодора Курентзиса из театра, колоссальный прорыв в роботостроении и стрельба по прохожим в Перми. Подробнее о них в обзоре ИА...
28 декабря 2019
В Перми суд отменил приговор охраннице школы, в которой произошла резня
Пермский краевой суд отменил приговор в отношении охранницы школы № 127, в которой в январе 2018 года произошла резня. Об этом пишет Накануне.Ru. За женщиной признано право на реабилитацию. Как сообщало ИА REGNUM, охранница была осуждена в октябре. В вину ей поставили то, что она пропустила в школу...
28 ноября 2019
В Перми вручили медаль педагогу, защищавшему детей во время резни в школе
В Перми учитель начальных классов школы № 127 Наталия Шагулина получила еще одну медаль. 3 октября руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю Сергей Сарапульцев вручил педагогу медаль Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и...
4 октября 2019
В Перми осуждена охранница школы № 127, пережившей резню
В Перми 1 октября осуждена охранница школы № 127, в которой 15 января 2018 года двое подростков напали с ножами на учеников четвёртого класса и их педагога. Ей назначили два года ограничения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе Мотовилихинского райсуда. 36-летняя женщина была признана...
1 октября 2019
Суд в Перми ограничил свободу охраннице после инцидента с резнёй в школе
Женщина-охранник школы №127 была приговорена Мотовилихинским районным судом города Перми к двум годам ограничения свободы после допуска в школу подростков, напавших на учеников и учителя. Об этом 1 октября сообщает пермский новостной портал 59.ru. 36-летней женщине, работавшей в момент нападения на...
1 октября 2019
Охраннице пермской школы, пережившей резню, скоро вынесут приговор
В Перми Мотовилихинский райсуд перенёс вынесение приговора охраннице школы №127, во время дежурства которой в январе 2018 года произошла резня. Об этом пишет Накануне.Ru. По данным издания, огласить приговор собирались 27 сентября. Но заседание отложено на следующую неделю. Как сообщало ИА REGNUM...
27 сентября 2019
Эхо резни в школе Перми: прокуратура просит для экс-охранника условный срок
В Перми гособвинение запросило условный срок для бывшего охранника школы № 127, где в январе 2018 года двое вооруженных подростков напали на учеников начального звена и их педагога. Представитель прокуратуры предложил три года лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает издание...
10 сентября 2019
В Перми судят охранницу пережившей резню школы №127
В Перми под судом оказалась охранница школы №127, подвергшейся в январе 2018 года нападению двоих вооружённых подростков. Дело рассматривает Мотовилихинский райсуд. Следователи считают, что женщина выполняла свои обязанности не надлежащим образом. Вопросы у них возникли по поводу того, как человек...
6 сентября 2019
Участник нападения на школу в Перми не смог обжаловать приговор
В Перми один из участников нападения на учеников четвёртого класса школы №127 не сумел добиться изменения приговора. Пермский краевой суд отказался удовлетворить его жалобу, сообщили журналистам в суде. Таким образом, подросток проведёт в колонии семь лет. Также ему назначены медицинские...
27 июня 2019
Эхо резни в пермской школе: второй подросток осуждён на семь лет
Суд Мотовилихинского района Перми сегодня, 29 апреля, вынес приговор в отношении второго подростка, который проходит по громкому уголовному делу о резне в школе № 127. Юноша признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». Фигуранту назначено наказание в виде семи лет лишения свободы...
29 апреля 2019
Эхо резни в школе Перми: перед судом предстанет второй обвиняемый подросток
В Перми начинается суд над вторым подростком, который обвиняется в вооруженном нападении на учеников четвёртого класса пермской школы и их педагога. По ходатайству следствия суд продлил срок содержания под стражей для фигуранта громкого дела до 15 мая. Уголовное дело начнут рассматривать в суде 12...
1 марта 2019
Эхо резни в пермской школе: суд оставил приговор подростку без смягчения
В Пермском краевом суде 6 февраля рассмотрена апелляция адвоката подростка, бывшего ученика школы № 127 на приговор, вынесенный Мотовилихинским судом Перми 18 декабря 2018 года. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, а приговор оставлен без изменения, сообщает портал 59.ru. Заседание по...
6 февраля 2019
Год со дня резни в школе Перми: уголовные дела, наказание, профилактика
Миновал год со дня трагического события в Перми, когда утром 15 января 2018 года на учеников четвёртого класса и их педагога в школе № 127 двое подростков совершили вооружённое нападение. Тогда пострадали 15 человек, из них 12 доставили в больницы. Учитель получила серьёзные ранения и находилась на...
15 января 2019
Скандал вокруг театра и бизнес на трагедии: Прикамье за неделю
В Пермском крае на своих информационных площадках СМИ в первую рабочую неделю 2019 года (9−11 января) уделили внимание скандальным результатам проверки Контрольно-счётной палаты в Пермском театре оперы и балета, отставке главы краевого УФСИН и увольнению директора краснокамской школы, а также новым...
14 января 2019