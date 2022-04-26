Москва, 26 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Проверки выявили недостаточность мер по обеспечению безопасности детей в школах. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

«Произошедшие в прошлом году трагедии в Казани, Перми, Санкт-Петербурге и Серпухове, связанные с вооружёнными нападениями на учебные заведения, показали очевидную недостаточность мер по обеспечению безопасности наших детей. Практически в каждом регионе выявлены случаи умышленного занижения категории защищённости объектов образования и, как следствие, непривлечение специализированной охраны», — заявил Краснов.

«О данной проблема проинформирован председатель правительства», — указал он.