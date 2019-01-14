Пермь, 14 января, 2019, 07:39 — ИА Регнум. В Пермском крае на своих информационных площадках СМИ в первую рабочую неделю 2019 года (9−11 января) уделили внимание скандальным результатам проверки Контрольно-счётной палаты в Пермском театре оперы и балета, отставке главы краевого УФСИН и увольнению директора краснокамской школы, а также новым подробностям громкого уголовного дела о вооружённом нападении на школу № 127 Перми. Под критику попали лжегазовщики, которые пытались нажиться на магнитогорской трагедии. Об этом в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

Уволен начальник УФСИН

В начале рабочей недели информресурсы активно сообщали о том, что Владимир Андреев покинул пост начальник УФСИН по Пермскому краю. В пресс-службе ведомства подтвердили, что Андреев подал рапорт по собственному желанию и остаётся в резерве ФСИН. Причины отставки не называются.

Примечательно, что документ о сложении Владимиром Андреевым полномочий главы ГУФСИН по Пермскому краю еще не опубликован. Стоит также отметить, что Андреев возглавлял пермское УФСИН чуть более года. В Прикамье он был переведён из Оренбургской области, где проработал в должности главы областного УФСИН с 2011 по 2017 год.

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Бизнес на трагедии

В соцсетях появились сообщения о том, что в многоэтажках замечены странные визитёры. Они представляются газовщиками и предлагают свои услуги жителям. Лжегазовщики активизировались после магнитогорской трагедии (утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение части многоэтажки, погибли 39 человек, основная версия ЧС — взрыв бытового газа) и действуют под благовидным предлогом — опасаясь за жизнь и здоровье пермяков.

Специалисты представляются сотрудниками омской газовой службы и услуги по проверке газового оборудования оценивают в 1400 рублей, установку газоанализатора — в 25 тысяч рублей. В последнем случае предусмотрена скидка, в результате которой сумма к оплате составляет 8 тысяч рублей.

Появление в многоэтажках лжегазовщиков породило активную дискуссию в соцсетях. Люди возмущались «бизнесом на трагедии» и обсуждали тему мошенничества в сфере услуг по обслуживанию газового оборудования.

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Тема вымогательства денег у населения мошенниками, пользующимися чужим горем, была затронута на заседании в Генпрокуратуре. Во время торжества, посвящённого 297-летию ведомства, спикер Совфеда Валентина Мативенко призвала прокуратуру оперативно отреагировать на вопиющие случаи вымогательства денег с населения.

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Отставка после конфликта

Увольнение директора краснокамской общеобразовательной школы стало результатом проверки прокуратуры по факту конфликта между учениками среднего звена и получения травмы пятиклассницей. Помимо отставки директора, наказаны ещё четыре должностных лица. Они привлечены к дисциплинарной ответственности. Надзорное ведомство сделало вывод, что педколлектив не обеспечил безопасности пребывания учеников во время образовательного процесса, также у прокуратуры возникли претензии к организации воспитательного процесса и профилактической работы в части раннего выявления детского и семейного неблагополучия.

Напомним, конфликт между учениками произошёл осенью 2018 года. Тогда СМИ и пользователи соцсетей подняли тему травли среди школьников. По данным информресурсов, во время отменённого урока на территории образовательного учреждения дети сначала бросали снежки в двух одноклассников. Затем поведение подростков стало более агрессивным: девочку по кругу бросали из рук в руки, а когда она упала и пыталась убежать, то подставили подножку. Над лежащей на снегу и плачущей от бессилия и боли девочкой один из обидчиков якобы сказал: «Да она сдохла уже! Не дышит! Давайте уж трупик ногами добьём!».

Как утверждает мать школьницы, в результате конфликта между детьми у её дочери травма головы и ушиб позвоночника.

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О вменяемости и третьем фигуранте

Под занавес недели СМИ сообщили о том, что второму фигуранту громкого уголовного дела о вооружённом нападении на учеников четвёртого класса школы № 127 Перми и их педагога продлили срок содержания под стражей — до 14 марта 2019 года. Подросток прошёл курс лечение, признан вменяемым и предстанет перед судом. Ранее один фигурант уже осуждён — на девять лет и восемь месяцев. Адвокаты подают апелляцию на этот приговор первой судебной инстанции.

Кроме известия о вменяемости подростка, СМИ также информировали о возможности появления в резонансном уголовном деле ещё одного фигуранта. Якобы следствие готово предъявить обвинение сотруднице частного охранного предприятия, которая в день нападения пропустила бывшего ученика школы без пропуска в здание образовательного учреждения.

Напомним, 15 января 2018 года двое подростков совершили вооруженное нападение на учеников начального звена и их преподавателя. С ранениями в больницы были доставлены 12 человек.

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От театра требуют 20 млн рублей

В финале рабочей недели в центре скандала оказался Пермский театр оперы и балета. По данным СМИ, Контрольно-счётная палата региона по результатам проверки сделала вывод о том, что в 2016 году театр не достиг целевых показателей освоения предоставленной субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственной услуги «Показ спектаклей». Цена вопроса 20 млн рублей субсидий. Эти деньги учреждение культуры должно вернуть в краевую казну.

Согласно отчёту ревизоров, окупаемость постановок составила менее 50%, четверть созданных постановок имели единоразовый прокат с окупаемостью в 36,8%.

У Пермского театра оперы и балета самый большой объём финансирования по госзаданию среди всех пермских театров. Ежегодно театр получает госзадание на сумму до 600 млн рублей, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

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