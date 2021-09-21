Вся страна скорбит после трагических событий в Пермском крае, в результате которых жизни лишились несколько человек, десятки ранены. Жители Пензенской области не остались в стороне от произошедшего и пребывают в состоянии шока после случившегося. В соцсетях пензенцы вновь обсуждают, так же, как и после трагических событий в Казани, присутствие сотрудников правоохранительных органов в вузах, невнимательность либо равнодушие прохожих, которые могли заметить молодого человека с оружием. Вопросов много, ответов нет. Боль невосполнимой утраты жители Пензенской области разделяют с семьями погибших и пострадавших в Перми.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM

Врио губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после кровавой расправы в вузе выразил соболезнования жителям Пермского края.

«Эта неделя началась со страшной новости о трагедии в Перми. Несколько погибших, более двух десятков пострадавших. Соболезную родителям и друзьям жертв этой ужасной трагедии», — написал он на своей странице в Instagram и попросил взрослых уделять как можно больше внимания детям и подросткам, школьникам и студентам.

«Родители, педагоги, психологи, тренеры, соседи, пожалуйста, будьте внимательны к состоянию представителей молодого поколения. Нельзя быть равнодушными, нельзя отгораживаться от общей проблемы и общей беды», — добавил Мельниченко.

Пензенцы в соцсетях написали о страхе отпускать детей из дома, об усилении охраны в школах, вузах, детсадах, кто-то просит заменить штат психологов на более молодых специалистов.

«Проводишь ребёнка в школу и не дождешься. Освободите психологов от обилия бумажной работы. Пусть идут к детям, пусть постоянно разговаривают с детьми. Верните в школу душу: пусть дети хотят там находиться, пусть будет так, что их из школы не выгонишь. Ведь так было: мои дети пропадали в школе, мои ученики, приходя после окончания школы, спрашивали: «Как же Вы нам столько времени уделяли, ведь у Вас же была своя семья?» А моя семья жила по моим законам, законам подчинения ученикам и работе», — написала пользователь под ником rvs_1957.

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«Лучше сделайте проверки социальных педагогов и психологов во всех образовательных учреждениях, и кто уже не может работать, всех на пенсию, а таких половина. Наберите молодежь, которая действительно хочет работать и помогать», — считает Frid_life.

«Большинство родителей рады уделять своим детям время. Каждый родитель мечтает, чтобы ребёнок не пошёл «по плохой дорожке», но вот подскажите, как быть, если некоторые работают сутками, семьи не всегда полные, и дети предоставлены самим себе. Секции, кружки — все платно. И это не копейки, не все семьи могут это позволить. Все родители хотят, чтобы дети были развиты, учились хорошо, но что делает наше правительство? Правильно, только повышает цены на все…» — отреагировала Lyubash_ka7.

«Происшествие в Казани, к сожалению, ничего не изменило в нашей стране. По-прежнему можно спокойно войти в любое здание и стрелять в безоружных людей. Больно и страшно!» — прокомментировала Moshi_len.

«Ну что тут сказать. Дурной пример заразителен», — считает Дмитрий Ю.

«Дети убивают детей, дожили, кошмар!» — поделилась мнением Елена К.

«Куда смотрела охрана?» — интересуется Татьяна С.

«Куда надо писать и за кого голосовать, чтобы наконец-то повысили возраст владения оружием? Нужно признать, что 18-летний пацан сейчас — это не 18-летний герой 1941 года. Взрослыми сейчас, увы, становятся много позднее, нежели в 18 лет. Иногда и за 30 — дурак-дураком», — уверяет Ирина П.

«Куда смотрят власти? Почему для таких людей не введут смертную казнь? Они убивают, почему их сажают только? Когда уже мы будем спать спокойно и не бояться отпускать детей в школу, садик? Кто ответит на все эти вопросы? Когда мы будем жить в нормальной стране? За маски штрафуют. Власти, вы лучше на это направьте свои усилия», — написала Марина Я.

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«Школьники, студенты, кто дальше? Ужас! Мир сошел с ума!» — добавил Сергей М.

«Во всех дошкольных и образовательных учреждениях усилить охрану!» — предлагает leno4ka_lenka_lenysya.

«Может, государство начнёт уделять время, внимание и средства детям, школьникам, подросткам и студентам?» — пишет Marat_r.

«Родители только рады уделять больше времени детям. Но нужно как можно больше бесплатных кружков, чтобы мозг отдыхал и расслаблялся путем смены деятельности. Мы в свое время ходили на множество кружков, выбирали, какой больше понравится, и ходили на постоянной основе, все бесплатно. Сейчас в школе выбрать нечего, все платное. А дома соблазн — компьютеры, телефоны. Ну и, естественно, нужно, чтобы была усилена охрана. Как показывает практика, проникнуть в школу, в сад, в вуз не проблема. Уже второй случай за этот год, погибли дети… Страшно отдать ребенка и больше никогда его не увидеть. Родители не должны хоронить детей!» — считает Dgaly_a.

Нескончаемый поток сообщений о соболезновании родным и близким погибших, выздоровлении пострадавших.

«Какая жуть, словами просто не описать. Господи, пусть те, кто пострадал, — поскорее поправятся, а погибшим — земля пухом. Невообразимая дикость», — пишет Вадим С.

«Соболезнование родителям. В голове не укладывается», — добавила Нина С.

«Соболезнования родным и близким. Скорейшего выздоровления пострадавшим!» — написала Инна М.

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Нашлись и те, кто умудрился высказаться в этой массе трагических сообщений о прошедших выборах.

«Выборы прошли, все по классике», — считает Николай П.

«Люди! При чем тут выборы? Какой-то упырь расстрелял детей, что у него в голове было?» — написала Валентина Ш.

Семьям погибших и пострадавшим федеральные и региональные власти обещают оказать финансовую помощь.

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