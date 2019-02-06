Миновал год со дня трагического события в Перми, когда утром 15 января 2018 года на учеников четвёртого класса и их педагога в школе № 127 двое подростков совершили вооружённое нападение. Тогда пострадали 15 человек, из них 12 доставили в больницы. Учитель получила серьёзные ранения и находилась на грани жизни и смерти.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Уголовное дело

Первоначально информисточники сообщали о том, что в школе произошёл конфликт между двумя старшеклассниками. В ход пошло оружие. Впоследствии сведения уточнили. От подробностей город и регион впал в шок. Вооружённое нападение на учеников начального звена и их преподавателя совершили ученик старших классов и бывший ученик этой же школы. Во время расследования уголовного дела стало известно о том, что нападение планировалось заранее, в качестве жертв выбрали маленьких детей, чтобы те не могли оказать сопротивления.

Подростков, которые тоже получили ранения, обвинили в покушении на убийство двух и более лиц. Меру пресечения избрали, когда оба парня находились на больничной койке. Оба фигуранта были заключены под стражу. Подросткам назначили психиатрическую экспертизу.

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Наказание

Результаты экспертизы показали, что один подросток вменяем, и он предстал перед судом. В декабре 2018 года суд первой инстанции вынес наказание — девять лет и восемь месяцев лишения свободы, штраф в 40 тысяч рублей и наблюдение у психиатра. Адвокат подростка обжалует приговор.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Подростку инкриминировали покушение на убийство 30 человек, поджог и разбойное нападение. Выяснилось, что ранее парень из хулиганских побуждений совершил нападение на охранника школы, которому угрожал игрушечным пистолетом. Однако мужчина скрыл этот факт от начальства.

По данным СМИ, во время одного из судебных заседаний фигурант извинился за содеянное перед школой, пострадавшими, родителями. По словам адвоката, его подзащитный раскаялся.

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Второй фигурант

Второго фигуранта уголовного дела, который выступал зачинщиком нападения, эксперты признали невменяемым, и последовал курс лечения. После него прошла повторная экспертиза, согласно заключению парень признан вменяемым и предстанет перед судом. В январе 2019 года подростку продлили срок содержания под стражей до 14 марта, тем самым удовлетворено ходатайство следствия. Мать подростка просила о домашнем аресте для сына.

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Потенциальный фигурант

В январе 2019 года СМИ заговорили о том, что в громком деле может появиться третий фигурант. Якобы силовики готовы предъявить обвинение охраннику — женщине, которая находилась на службе 15 января 2018 года. Именно она пропустила бывшего ученика школы в здание, хотя подросток не имел пропуска. Между тем охранник действовал по инструкции, согласованной с начальством учреждения образования: данные подростка были записаны в журнал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Стоит отметить, изначально по факту халатности должностных лиц возбуждалось уголовное дело, но его прекратили. Силовики не усмотрели признаков преступления по этой статье Уголовного кодекса.

Вопрос безопасности

После шокирующего преступления в школе встал вопрос об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях, а также о раннем выявлении рисков социального положения и создании единой системы профилактики.

Не все новшества проходили гладко. Ряд нововведений вызывал возмущение со стороны родительского сообщества и педагогов. Например, критике подвергли спецрежим для родителей, когда они свободно не могут попасть на территорию образовательного учреждения. В соцсетях появились фотографии с комментарием «детки в клетке», когда детвора оказывалась со всех сторон заперта забором и в случае ЧП не смогла бы никуда убежать. Были негодования и по поводу профилактической работы, когда педагогов и воспитателей пытались обязать контролировать холодильники во время визитов к своим воспитанникам. В ряде случаев чиновники признали перегибы, документы и действия пересмотрены.

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Но вспоминая событие годовой давности, родители едины во мнении: пребывание детей в школах должно быть безопасным. При этом родители пострадавших учеников считают, что охраной должны заниматься специализированные организации. Год назад раненые, окровавленные дети в поисках спасения бежали в торговый центр, расположенный рядом со школой. Там охранник вызвал опергруппу по тревожной кнопке, которая оперативно прибыла на место происшествия. Сравнения действий охранников школы и торгового центра, а также уровня их профессионализма были в пользу частного охранного предприятия торгового комплекса.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Охрана

С 2019 года в Перми начинают внедрять новые методики выявления детей из «группы риска». На это повлиял в том числе и случай вооружённого нападения в школе № 127, когда один из подростков-налётчиков не имел статуса трудного и не состоял на учёте.

Между тем психологи отмечают, что родители должны уделять своим детям достаточное внимание и не терять с ними связи. Невнимание или переизбыток внимания могут оказаться губительными как для самих детей, так и для окружающих людей.

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