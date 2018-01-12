Стрельба на территории кондитерской фабрики «Меньшевик»
СК проверяет версию о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» в Москве
Следствие проверяет все версии инцидента со стрельбой на фабрике «Меньшевик» в Москве, в том числе версию обвиняемого о самообороне во время рейдерского захвата принадлежащего ему предприятия. Об этом 12 декабря сообщили в Следственном комитете России, передаёт телеканал RT. Как сообщила старший...
12 января 2018
Суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, помещён под арестом сроком на два месяца. Соответствующее решение вынес 28 декабря Пресненский суд Москвы. Судья Елена Абрамова постановила удовлетворить ходатайство следствия и избрать...
28 декабря 2017
Экс-директор фабрики «Меньшевик» не признаёт себя виновным в убийстве
Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника во время перестрелки на предприятии, входе судебного заседания не признал своей вины в инкриминируемом преступлении, передает агентство «Москва». "Вину не признаю. У меня не было никакого намерения убивать...
28 декабря 2017
Устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик» доставлен в суд
Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, 28 декабря доставлен в Пресненский суд Москвы для избрания в отношении него меры пресечения, передаёт телеканал RT. Накануне на кондитерской фабрике «Меньшевик». По имеющимся данным, бывший владелец...
28 декабря 2017
Охранник, убитый при стрельбе в Москве, работал на фабрике первый день
Сотрудник охраны Алексей Осипов, убитый при стрельбе на московской фабрике «Меньшевик», работал на предприятии первый день. Об этом 28 декабря сообщают СМИ. Осипов приехал в Москву из Смоленской области, ему был 31 год. «Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор...
28 декабря 2017
Экс-директор фабрики «Меншевик» заявил о «самообороне» — СМИ
Бывший владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из карабина «Сайга» после того, как один из взыскателей долга направил в его сторону пистолет, сообщает 28 декабря «Интерфакс» со ссылкой на информационный источник. По словам Аверьянова, один из взыскателей долга достал и...
28 декабря 2017
Задержание без сопротивления: стрелка с фабрики «Меньшевик» допрашивают
Задержание бывшего владельца и директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который накануне, 27 декабря, устроил перестрелку на предприятии, задержали без погонь и выстрелов. По словам адвоката подозреваемого Тимура Батиралиева, его подзащитный сопротивления сотрудникам правоохранительных...
28 декабря 2017
Задержан бывший владелец фабрики «Меньшевик»
Стрелявший на фабрике «Меньшевик» бывший владелец предприятия Илья Аверьянов был задержан в Москве в ночь на 28 декабря, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России. Ранее сообщалось, что для поимки мужчины в Москве был введен план «Сирена». Сотрудники полиции разослали ориентировку с...
28 декабря 2017
Перестрелка в «Меньшевике» — новые 90-е? Реакция соцсетей
В Москве сегодня, 27 декабря, на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» вооруженный мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в здании. В результате происшествия погиб сотрудник охраны предприятия. Предполагаемый стрелок — бывший директор фабрики. Эта тема довольно активно обсуждается в...
27 декабря 2017
МВД: Бывший директор сбежал с фабрики «Меньшевик» без оружия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший стрельбу на территории предприятия, сбежал оттуда без оружия, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУМВД по Москве. По данным правоохранителей, оружие было изъято у Аверьянова еще до того, как он покинул территорию фабрики. Напомним, зона...
27 декабря 2017
Зону поиска стрелка с «Меньшевика» расширили на всю Москву
На фабрике «Меньшевик» завершили мероприятия по поиску подозреваемого в организации стрельбы бывшего директора, заявил официальный представитель ГУ МВД Москвы Юрий Титов. Сейчас зона поиска злоумышленника расширена на всю территорию города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «В настоящее время...
27 декабря 2017
Очевидец стрельбы в «Меньшевике» рассказал о десятках убегающих мигрантов
Днём с фабрики «Меньшевик», видимо, после начала стрельбы, через проходную предприятия выбежали два-три десятка человек, похожих на мигрантов, заявил журналистам очевидец Михаил Григин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Это было где-то в 11-м часу. Мы выходили с проходной, они выскочили, человек...
27 декабря 2017
У фабрики «Меньшевик» в Москве сняли часть оцепления
В Москве у кондитерской фабрики «Меньшевик», где ранее произошла стрельба и был убит охранник, постепенно снимают оцепление, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее в здание проникли представители Росгардии и сотрудники СК РФ, однако задержат бывшего директора «Меньшевика» Илью Аверьяновна, который...
27 декабря 2017
Стрелку с фабрики «Меньшевик» может грозить 25 лет лишения свободы
Мужчине, устроившему стрельбу на фабрике «Меньшевик» в Москве, может грозить до 25 лет тюрьмы, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист компании «Глазунов и Семёнов» Иван Лосев. Он отметил, что отягчающим обстоятельством является убийство охранника предприятия, так как он находился при исполнении...
27 декабря 2017
Устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» отследят по сигналу мобильного
Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья А., устроивший стрельбу на территории предприятия, возможно покинул зону оцепления и может скрываться в окрестностях, сообщает 27 декабря телеграм-канал Mash. «Полиция отрабатывает версию того, что Илья А. уже покинул зону оцепления и сейчас...
27 декабря 2017
В здание фабрики «Меньшевик» в Москве прибыли следователи
В здание кондитерской фабрики «Меньшевик», где в результате стрельбы был убит охранник предприятия, вошли сотрудники СК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здание по-прежнему оцеплено полицией. Ранее на фабрику проникли представители правоохранительных органов и Росгвардии, разыскивающие бывшего...
27 декабря 2017
На фабрику «Меньшевик» вошли подразделения полиции и Росгвардии
В помещения кондитерской фабрики «Меньшевик» проникли сотрудники подразделений полиции и Росгвардии, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД по Москве. В настоящее время сотрудники силовых структур начали зачищать здание фабрики. Также сообщается, что сотрудники полиции предпринимают все...
27 декабря 2017
Зачинщик стрельбы на фабрике в Москве обвинил прокуроров в рейдерстве
Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья А., который сегодня, 27 декабря, устроил стрельбу на территории предприятия, заявил о попытке рейдерского захвата фабрики. Читайте также: Вооружённый мужчина забаррикадировался в здании фабрики в Москве По его словам, незаконно присвоить...
27 декабря 2017
МВД опровергло данные о заложниках на фабрике «Меньшевик»
Данные о захвате заложников на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» на юго-востоке Москвы не подтверждаются, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД столицы. Правоохранители отмечают, что захвата заложников на территории фабрики, где сегодня была открыта стрельба по людям, нет. «Эта...
27 декабря 2017
Экс-сотрудников «Меньшевика» стрельба не удивила: «Оттуда было не сбежать»
Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов не выплачивал сотрудникам обещанную зарплату и препятствовал их переезду из фабричного общежития. О том, что происшествие со стрельбой — вполне закономерный итог сложившейся ситуации, рассказал экс-сотрудник фабрики, передает 27...
27 декабря 2017