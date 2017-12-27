Москва, 27 декабря, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На фабрике «Меньшевик» завершили мероприятия по поиску подозреваемого в организации стрельбы бывшего директора, заявил официальный представитель ГУ МВД Москвы Юрий Титов. Сейчас зона поиска злоумышленника расширена на всю территорию города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции у фабрики «Меньшевик»

«В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии завершена проверка территории и осмотр помещений фабрики «Меньшевик». Зона поиска злоумышленника сейчас расширена на территорию города», — заявил он.

По его словам, принятыми мерами на территории завода подозреваемый не обнаружен.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция постепенно снимает оцепление у кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве. Ранее там произошла стрельба, в ходе которой погиб охранник. В организации стрельбы подозревают бывшего директора фабрики Илью Аверьяновна.

Как журналистам заявил очевидец происшествия, в момент стрельбы с территории фабрики через проходную выбежали два-три десятка человек, «похожих на мигрантов».