Москва, 28 декабря, 2017, 21:36 — ИА Регнум. Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, помещён под арестом сроком на два месяца. Соответствующее решение вынес 28 декабря Пресненский суд Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Судья Елена Абрамова постановила удовлетворить ходатайство следствия и избрать подозреваемому меру пресечения в виде ареста до 27 февраля 2018 года. Между тем защита Ильи Аверьянова просила поместить его под домашний арест.

Ранее в ходе судебного заседания экс-директор «Меньшевика» заявил, что не признаёт себя виновным в преднамеренном убийстве. По его словам, он сделал предупредительный выстрел в плитку, при этом действуя из соображений самообороны.

Напомним, на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве 27 декабря произошла перестрелка. По версии следствия, бывший владелец явился на предприятие и вступил в словесный конфликт с новым руководством, а впоследствии открыл стрельбу из карабина «Сайга». В результате перестрелки погиб один человек.

По версии самого Аверьянова, конфликт был связан с тем, что предприятие у него отобрала группировка выходцев с Северного Кавказа и из Осетии, возглавляемая двумя прокурорами. После этого фабрику якобы намеренно разорили.