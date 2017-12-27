Москва, 27 декабря, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В здание кондитерской фабрики «Меньшевик», где в результате стрельбы был убит охранник предприятия, вошли сотрудники СК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM У кондитерской фабрики «Меньшевик»

Здание по-прежнему оцеплено полицией. Ранее на фабрику проникли представители правоохранительных органов и Росгвардии, разыскивающие бывшего директора фабрики. По предварительным данным, именно он открыл стрельбу, убив сотрудника охраны, попытавшегося остановить нападение.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее подозреваемый заявил, что к текущей ситуации привела попытка рейдерского захвата предприятия.