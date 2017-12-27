Москва, 27 декабря, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Днём с фабрики «Меньшевик», видимо, после начала стрельбы, через проходную предприятия выбежали два-три десятка человек, похожих на мигрантов, заявил журналистам очевидец Михаил Григин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Григин

«Это было где-то в 11-м часу. Мы выходили с проходной, они выскочили, человек 20−30. Несколько человек в одну сторону побежали, несколько в другую. Мы подумали, что это мигранты, они там ночуют», — заявил он.

По словам очевидца, который проживает в соседнем Центре социальной адаптации, мигранты иногда приходили переночевать в их центре, но обычно находились в здании завода. Также он отметил, что не слышал выстрелов и не уверен в том, что из здания убегали в результате возникшей паники.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на фабрике, которую, по предварительным данным, устроил бывший директор Илья Аверьянов, погиб охранник.