Теракт в Нью-Йорке 31.10.2017
«Хеллоуин» ИГ* в Нью-Йорке: Саипов назвал себя невиновным
Обвиняемый в совершении теракта в Нижнем Манхэттене (Нью-Йорк, США) 31 октября 2017 года выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов заявил в суде о своей невиновности, сообщает Reuters. Уточняется, что заседание проходило 28 ноября в федеральном суде в Манхэттене. Саипов, когда ему дали слово, заявил...
29 ноября 2017
Присяжные предъявили обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке
Уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов обвиняется в восьми убийствах и 12 попытках убийства, а также в содействии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время совершения теракта в Нью-Йорке 31 октября, соответствующее решение вынесло...
22 ноября 2017
Трамп: Террористы заплатят высокую цену за атаки на США
Президент США Дональд Трамп заявил, что военные усилят удары по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и террористы будут платить примечание ИА REGNUM ) только что заявило, что дегенеративная скотина, которая убила и ранила хороших людей в Вест-Сайде, является их «солдатом». В...
3 ноября 2017
Трамп о приезжающих по лотерее Green Card: «Не самые лучшие люди»
По Green Card, выигранным в лотерею, в США приезжают «не самые лучшие люди», заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. «Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее … Вы знаете, страны не отдают своих лучших...
3 ноября 2017
ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Reuters. Члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что «нападавший является одним из воинов...
3 ноября 2017
Трамп призвал прекратить «визовую лотерею» и «цепную миграцию» в США
Президент США Дональд Трамп встретился с конгрессменами и призвал их отменить «визовую лотерею», которая порождает «цепную миграцию» в Соединенные штаты, передает FOX News. «Я обращаюсь к Конгрессу с просьбой прекратить программу диверсификационной визовой лотереи, которая представляет значительную...
3 ноября 2017
Трамп настаивает на скорейшей казни нью-йоркского террориста
Президент США Дональд Трамп вновь призвал казнить уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта на Манхэттене в Нью-Йорке. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter. По мнению главы Белого дома, Саипова стоило бы поместить в тюрьму Гуантанамо, где...
2 ноября 2017
Теракт в Нью-Йорке: Саипов ранее не привлекался к уголовной ответственности
29-летний уроженец Узбекистана Сайфулла Саипов, который в 2010 году перебрался в США, не привлекался к уголовной ответственности и в целом в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Об этом, как передает портал Uzbekistan Today, сообщают компетентные органы Республики Узбекистан...
2 ноября 2017
Манхэттенский террорист Саипов никогда не проживал в Киргизии
Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что подозреваемые в проведении теракта в Нью-Йорке выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов якобы является уроженцем города Ош, не соответствуют действительности. Об этом сообщило ИА «24.kg» со ссылкой на данные спецслужб и правоохранительных органов...
2 ноября 2017
Клинцевич: Требованием казни Трамп играет на чувствах американцев
Заявлением о казни террориста президент США Дональд Трамп играет на чувствах миллионов американцев, пытаясь тем самым набрать политические очки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. Дональд Трамп потребовал казнить уроженца Узбекистана Сайфулло...
2 ноября 2017
Журналист CNN: Фразу «Аллах акбар» можно услышать и в «красивых случаях»
Фразу «Аллах акбар», якобы произнесенную во время теракта в центре Нью-Йорка, можно услышать и в «красивых случаях». Об этом, как передает Fox News, сообщил журналист телеканала CNN Джейк Таппер во время прямого эфира. «Иногда фразу «Аллах акбар» говорят в самых красивых случаях, но слишком часто...
2 ноября 2017
Трамп призвал казнить нью-йоркского террориста
Президент США Дональд Трамп считает, что нью-йоркского террориста следует казнить, об этом 2 ноября глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter. Сайдулло Саипов, убивший восемь человек, и тяжело ранивший еще 12, радовался, когда просил повесить флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой...
2 ноября 2017
ФБР прекратило поиск второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке
32-летний выходец из Узбекистана Мухаммадзоир Кадиров, заинтересовавший следователей в ходе расследования дела о теракте в Нью-Йорке, найден. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на помощника директора нью-йоркского отделения ФБР. «Мы (сотрудники ФБР) уже больше не ищем человека, информация о котором...
2 ноября 2017
Узбеки такой бороды не носят! — «Узбекистан в Нью-Йорке» о боевике Саипове
Жители «Маленького Узбекистана» в Бруклине сбиты с толку и не признают «за своего» террориста Сайфуллу Саипова, совершившего нападение 31 октября в Нью-Йорке, передает Reuters. Практически все выходцы из среднеазиатской республики, опрошенные журналистами, однозначно осудили поступок Саипова. Но...
2 ноября 2017
Трамп намерен запретить «визовую лотерею» из-за теракта в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп намерен отменить так называемую «диверсификационную лотерею» (Diversity Immigrant Visa), благодаря которой в страну въехал террорист Сайфулло Саипов, передает Associated Press. Трамп заявил, что он потребует «немедленного» рассмотрения Конгрессом вопроса о прекращении...
2 ноября 2017
Нью-Йоркскому террористу Саипову грозит электрический стул
Казнь или пожизненное заключение будут избраны в качестве наказания за совершения теракта в Нью-Йорке (31 октября 2017 года), сообщил журналистам Йон Ким, исполняющий обязанности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк. Ким пояснил, что соответствующее решение будет принято по итогам расследования...
2 ноября 2017
Радикализация исполнителя нью-йоркского теракта произошла в США
Радикализация исполнителя теракта в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) произошла после его переезда в США, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, передает CNN. Комментируя предварительные результаты расследования теракта на Манхэттене, в результате которого погибли восемь человек, Куомо...
2 ноября 2017
Теракт в Нью-Йорке: ФБР нашла второго подозреваемого
Объявленный в розыск второй подозреваемый в причастности к теракту в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) Мухаммадзоир Кадиров найден, передает АВС. Сведения получены от представителя ФБР. «Мы нашли его», — сказал сотрудник. Ранее представитель нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суин и заявил...
2 ноября 2017
МИД Китая осудил теракт в Нью-Йорке
Китай осудил теракт в Нью-Йорке, унесший жизни восьми человек и названный мэром города Биллом де Блазио «трусливым актом террора», сообщает 1 ноября агентство «Синьхуа». "Китай осуждает произошедшее и выражает скорбь по жертвам и соболезнования близким, им семьям, а также ранены», — заявила...
2 ноября 2017
Правительство США выдвинуло обвинения против террориста Саипова
Федеральное правительство США выдвинуло обвинения против террориста Сайфулло Саипова, совершившего нападение 31 октября в Нью-Йорке, передает Reuters. Согласно официальному сообщению, Саипов обвинен в оказании материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» (организация...
2 ноября 2017