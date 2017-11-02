Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Жители «Маленького Узбекистана» в Бруклине сбиты с толку и не признают «за своего» террориста Сайфуллу Саипова, совершившего нападение 31 октября в Нью-Йорке, передает Reuters.

Узбек с бородой

Практически все выходцы из среднеазиатской республики, опрошенные журналистами, однозначно осудили поступок Саипова. Но больше всего узбеков, которые компактно проживают в окрестностях Кенсингтона и Мидвуда, поразил внешний вид террориста.

«В Узбекистане вы не сможете ходить с такой бородой, — заявляет нотариус Ашраф Закиров. — Здесь слишком много свободы».

Закиров считает, что радикализовался Саипов именно в США, где власти более «толерантны» к различным проявлениям ислама, в том числе достаточно радикальным.

«Я гарантирую вам на 150%, что у (Саипова) не было такой бороды, когда он приехал сюда», — считает Закиров.

Другой житель «Маленького Узбекистана», Бахтияр Акрамов, считает, что Саипов мог ходить в «неправильную мечеть».

«В узбекской мечети у вас никогда не будет такой бороды», — уверенно заявляет Акрамов.

Напомним, 31 октября 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пикапе на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке.

Жертвами атаки стали восемь человек, 15 человек получили ранения. Террорист действовал в интересах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Практически сразу после теракта американские СМИ распространили фото террориста, на котором Саипов, с 2010 года проживающий в США, предстает с густой бородой и выбритыми усами.

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