Вашингтон, 3 ноября, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретился с конгрессменами и призвал их отменить «визовую лотерею», которая порождает «цепную миграцию» в Соединенные штаты, передает FOX News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я обращаюсь к Конгрессу с просьбой прекратить программу диверсификационной визовой лотереи, которая представляет значительную уязвимость для нашей национальной безопасности», — заявил Трамп.

Трамп заявил, что так называемая «диверсификационная лотерея» (Diversity Immigrant Visa) порождает «цепную миграцию», опасную для нацбезопасности США.

По словам президента, это стало ясно после теракта 31 октября в Нью-Йорке — террорист Сайфулло Саипов не только сам приехал в США благодаря выигрышу в «диверсификационной лотерее», но и помог переправиться в страну еще 23 людям, которые могут быть связаны с террористическими организациями.

«Он был… главным контактным лицом, и, по предварительной информации, потенциально мог привести за собой еще 23 человек», — сообщил президент США.

Ранее, еще 1 ноября, Трамп уже заявлял, что потребует рассмотрения Конгрессом вопроса о прекращении программ «диверсификационной лотереи», благодаря которой в США получил вид на жительство террорист Саипов.

Напомним, 31 октября уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пикапе на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. Жертвами атаки стали восемь человек, 15 человек получили ранения.

Террорист действовал в интересах группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и при этом являлся победителем «диверсификационной лотереи» 2010 года.

«Диверсификационная лотерея» существует в США с 1990-х годов. В рамках данной программы, направленной на «диверсификацию» принимаемых мигрантов, ежегодно дается вид на жительство в США 55 тыс. выходцам из стран, общее количество мигрантов из которых за пять лет не превышает 50 тыс. человек.