Вашингтон, 2 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь призвал казнить уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова, обвиняемого в совершении теракта на Манхэттене в Нью-Йорке. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По мнению главы Белого дома, Саипова стоило бы поместить в тюрьму Гуантанамо, где американские власти без суда содержат подозреваемых в терроризме, однако этот процесс, как заявил Трамп, занял бы слишком много времени.

«Хотелось бы отправить нью-йоркского террориста в Гуантанамо, но статистически этот процесс занимает гораздо больше времени, чем прохождение через федеральную систему… Необходимо действовать быстро. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!» — заявил президент США.

Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своём микроблоге, что Сайфулло Саипов «был счастлив, когда просил повесить флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его больничной палате».

«Он убил восемь человек и тяжело ранил двенадцать. ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЗНЁН!» — заявил при этом Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, ранее и.о. прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Йон Ким сообщил журналистам, что в случае признания судом вины Саипова в совершении теракта, ему грозит казнь на электрическом стуле либо пожизненное лишение свободы.

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