Вашингтон, 2 ноября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Объявленный в розыск второй подозреваемый в причастности к теракту в Нью-Йорке (31 октября 2017 года) Мухаммадзоир Кадиров найден, передает АВС.

U.S. Army Materiel Command Агенты ФБР

Сведения получены от представителя ФБР.

«Мы нашли его», — сказал сотрудник.

Ранее представитель нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини заявил журналистам, что поиски второго подозреваемого больше не ведутся.

Напомним, теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября 2017 года. Погибли восемь человек, пострадали — 15. Главным подозреваемым является Сайфулло Саипов, выходец из Узбекистана.

Саипов задавил людей на Манхэттене, заехав на автофургоне на велосипедную дорожку. При попытке к бегству он был ранен и задержан.

1 ноября Саипову были предъявлены обвинения в оказании материальной поддержки террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, он обвиняется в убийствах и причинении тяжких телесных повреждений.

При осмотре места происшествия была найдена записка, автор которой проливает свет на случившееся. Оказывается, что теракт был совершен во имя группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте подробнее: Раскрыто содержание записки исполнителя теракта в Нью-Йорке

Кроме того, по словам очевидцев, во время наезда на людей слышны были крики «Аллах акбар!» В ходе расследования выяснилось, что Саипов — выходец из Узбекистана, проживающий в штате Флорида (эмигрировал в США в 2010 году).

Читайте подробнее: Правительство США выдвинуло обвинения против террориста Саипова

Раненый Саипов находится в больнице, и очень доволен тем, что он сделал.

Читайте подробнее: Теракт в Нью-Йорке: «Саипов не раскаивается. Он празднует победу»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран осудили теракт в Нью-Йорке. 1 ноября пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что Пекин окажет необходимую помощь гражданам Китая, которые могли бы пострадать в результате теракта.