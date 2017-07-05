Трагедия на челябинском озере
Выпускной на озере в перегруженной лодке: чиновники о челябинской трагедии
Гибели семерых человек на озере Максимка в Челябинской области способствовали разные факторы, главные из них — безрассудное поведение взрослых, пренебрежение нормами и правилами, а также употребление алкоголя. Об этом заявили представители социальных, спасательных и правоохранительных служб...
5 июля 2017
11 погибших — названа причина трагедий на водоёмах Урала
Рост числа происшествий на водоёмах Урала вызван слабой предупредительной работой муниципальных и региональных чиновников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России. По данным МЧС, только за последнюю неделю июня и начало июля в Тюменской, Челябинской...
5 июля 2017
Найдено тело владельца затонувшей под Челябинском лодки
На Южном Урале в Чесменском районе найдено тело владельца лодки, которая опрокинулась на озере Максимка вечером 2 июля. Его поиски длились с ночи 3 июля. Известно, что владелец лодки, как и многие другие взрослые, был в нетрезвом виде. Напомним, что на берегу озера родственники отмечали выпускной...
4 июля 2017
Найдено тело седьмого погибшего при опрокидывании лодки под Челябинском
В Чесменском районе Челябинской области завершены поиски тел утонувших после опрокидывания лодки. Тело находившегося в лодке мужчины искали с вечера 2 июля. Но только утром 4 июля оно было найдено и поднято на поверхность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. До утра 4...
4 июля 2017
Найдены не все погибшие при опрокидывании лодки под Челябинском
В Чесменском районе на озере Максимка до сих пор не нашли всех утонувших после опрокидывания лодки. Поисковая операция продолжается. Из воды уже подняты тела четверых детей и двоих мужчин. Сейчас идут поиски ещё одного мужчины. Отметим, в результате ЧП погибли четверо детей и трое взрослых. При...
4 июля 2017
Названа причина опрокидывания лодки под Челябинском
Лодка на озере «Максим» в Чесменском районе Челябинской области опрокинулась не только из-за перегруза. Фатальную роль сыграло то, что находившиеся в ней дети перешли на корму, заявляют в администрации Чесменского муниципального района. «В ходе движения нос лодки начал набирать воду. Из-за этого...
4 июля 2017
Трагедия на озере под Челябинском: выпускной и пренебрежение безопасностью
На Южном Урале главной темой 3 июля стала трагедия на озере в Чесменском районе. Семь человек погибли в результате опрокидывания лодки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Уже известно, что причиной трагедии стал перегруз лодки. Вместо положенных пяти человек в ней разместились девять, заявил...
3 июля 2017
Под Челябинском перевернулась лодка: семьи погибших получат компенсации
Семьи четверых детей и троих взрослых, утонувших на озере Максимка в Чесменском районе Челябинской области, получат компенсации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона. На экстренном совещании в правительстве Челябинской области по произошедшей трагедии...
3 июля 2017
Под Челябинском затонула лодка: найдены тела шестерых человек
В Челябинской области на запруде возле села Тогузак найдены тела шестерых человек, погибших в результате опрокидывания алюминиевой лодки «Казанка». Поиски ещё одного человека продолжаются. Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля в Чесменском районе. После того, как лодка перевернулась, двое...
3 июля 2017
Лодка опрокинулась, семеро погибли: первые выводы спасателей на Урале
В Челябинской области к гибели людей на водоёме «Максим» могло привести пренебрежение безопасностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России. Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля. Лодка перевернулась из-за перегруза. Как сообщают очевидцы, она была...
3 июля 2017
В Челябинской области перевернулась лодка с людьми, есть жертвы
По факту гибели двух взрослых и двух несовершеннолетних детей в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета...
2 июля 2017