Челябинск, 2 июля, 2017, 22:33 — ИА Регнум. По факту гибели двух взрослых и двух несовершеннолетних детей в Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Челябинской области.

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«В вечернее время 2 июля из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела 2 мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, лодка с мужчиной и детьми по каким-то причинам перевернулась во время водной прогулки по озеру. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

В настоящее время ведутся поисковые работы.