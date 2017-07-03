Челябинская область, 3 июля, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В Челябинской области к гибели людей на водоёме «Максим» могло привести пренебрежение безопасностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Fonstola.ru Лодка

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля. Лодка перевернулась из-за перегруза. Как сообщают очевидцы, она была алюминиевой, типа «Казанка». Несколько человек поднялись в неё и вышли на водную гладь запруды возле села Тогузак. Там и произошла трагедия.

Спасательные работы в районе села Чесма продолжались и ночью 3 июля. По данным спасателей, водоём «Маским» не оборудован ни для катания на лодках, ни для купания. При этом на находившихся в лодке людях не было надето спасательных жилетов.

По данным МЧС, когда лодка перевернулась, двое родственников детей, находившихся в лодке пытались их спасти, но безуспешно. По предварительным данным, трое взрослых и четверо детей погибли.

Тела двоих детей и двоих взрослых уже извлечены из воды. Утром 3 июля работу начали водолазы.

По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело.