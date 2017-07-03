Челябинская область, 3 июля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинской области на запруде возле села Тогузак найдены тела шестерых человек, погибших в результате опрокидывания алюминиевой лодки «Казанка». Поиски ещё одного человека продолжаются.

Fonstola.ru Лодка

Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля в Чесменском районе. После того, как лодка перевернулась, двое мужчин с берега бросились в воду, чтобы спасти находившихся там людей. Но они погибли.

Всего, по предварительным данным, жертвами аварии стали четверо детей и трое взрослых.

Напомним, на людях в лодке не было спасательных жилетов. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.