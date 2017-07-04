Челябинская область, 4 июля, 2017, 08:46 — ИА Регнум. В Чесменском районе Челябинской области завершены поиски тел утонувших после опрокидывания лодки. Тело находившегося в лодке мужчины искали с вечера 2 июля. Но только утром 4 июля оно было найдено и поднято на поверхность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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До утра 4 июля его официально считали пропавшим без вести. Таким образом, окончательно известно, что в результате трагедии погибли семь человек.

Среди погибших трое взрослых и четверо детей. Напомним, трагедия произошла вечером 2 июля на водоёме «Максим». Причиной ЧП стал перегруз лодки, также фатальным оказалось то, что дети, находившиеся на судне, переместились к корме.

Кроме того, на находившихся в лодке людях не было спасательных жилетов. Тем не менее, четверым удалось спастись.