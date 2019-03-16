Дело экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича
Обвиняемый во взятке депутат Госдумы Белоусов высказался о решении суда
Депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия»), обвиняемый в крупной взятке, прокомментировал решение суда не отправлять его под арест, передает телеканал «Звезда». "Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги, — сказал Белоусов. — Я до сих...
16 марта 2019
Депутат Госдумы Вадим Белоусов избежал ареста
Депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») остаётся на свободе. Ленинский районный суд отказал представителям СКР в удовлетворении ходатайства об аресте политика, сообщили журналистам в суде. Напомним, Вадим Белоусов был задержан 15 марта. Его вызвали на допрос в четвёртое следственное...
15 марта 2019
Депутат Госдумы Вадим Белоусов может быть арестован
В Екатеринбурге депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») может быть арестован. С таким ходатайством в суд вышли представители СКР, сообщил журналистам его адвокат Игорь Трунов. По словам юриста, депутату вменяют получение взятки в размере более 3 млрд рублей. Его вызвали на допрос в...
15 марта 2019
Депутата Госдумы Белоусова задержали по делу о взятке в 3,5 млрд рублей
Следователи задержали депутата Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Вадима Белоусова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает 15 марта «Коммерсантъ». По данным издания, депутат был задержан следователями четвертого управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в...
15 марта 2019
В Госдуме рассматривают все обращения о деятельности депутатов
В Госдуму поступают обращения в связи с возможными нарушениями законов депутатами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Если говорить в целом, то обращения поступают, как от общественных организаций, индивидуальные, которые имеют отношения к депутатам, к депутатской деятельности. Они все...
11 декабря 2018
Комитет Госдумы возьмет на контроль дело депутата Белоусова
Депутаты Госдумы проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, об этом журналистам заявил глава комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба («Единая...
6 декабря 2018
Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова
Госдума приняла постановление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Обсуждение проходило в закрытом для СМИ режиме. С представлением о лишении неприкосновенности депутата Белоусова...
6 декабря 2018
Депутатов Госдумы просят не снимать обсуждение вопроса по Белоусову
Депутатов Госдумы попросили не фотографировать и не снимать видео дискуссии вокруг обсуждения вопроса о возможном лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. «Просим меньше фотографировать и снимать на...
6 декабря 2018
Володин объяснил закрытый режим обсуждения неприкосновенности Белоусова
Госдума на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова в закрытом режиме, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. «Это не является зрелищем. Необходимо разобраться, причем выслушать...
6 декабря 2018
Госдума за закрытыми дверями обсудит ситуацию вокруг Белоусова
Госдума на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая...
5 декабря 2018
Комиссия Госдумы разрешила лишить неприкосновенности депутата Белоусова
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики проголосовала за то, чтобы разрешить снять с депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова депутатскую неприкосновенность и возбудить в отношении него уголовное дело по представлению Генпрокуратуры. Об этом журналистам...
4 декабря 2018
Дольщики, рутений и Путин: Южный Урал в 2017 году
В Челябинской области 2017 год был насыщенным различными событиями. Дольщики боролись за свои права, общественники — за сохранение библиотек и против почитания пособника вермахта, а следователи пытались увидеть на допросе бывшего губернатора региона Михаила Юревича. Против пособника вермахта В...
31 декабря 2017
Счета экс-губернатора Челябинской области Юревича частично разблокировали
Челябинский областной суд частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы Южного Урала Михаила Юревича. Уменьшена сумма остатка, при котором запрещены банковские операции, сообщает пресс-служба судебной инстанции. Операции со счетами теперь ограничены суммой в 500 млн рублей, тогда как ранее...
7 августа 2017
Суд смягчил арест счетов Михаила Юревича
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич сможет использовать имеющиеся на его счетах денежные средства. Апелляционные жалобы адвокатов сегодня, 2 августа, рассмотрел Свердловский областной суд. Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал законным постановление следователя о...
2 августа 2017
В Екатеринбурге суд отказал в удовлетворении кассации на арест Юревича
В Екатеринбурге отклонена кассационная жалоба на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM. «Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест...
3 июля 2017
Фигурант дела о взятках экс-губернатора Юревича оставлен под арестом
Отказать в просьбе адвокатов фигуранта уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича постановил Челябинский областной суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции. В Челябинском областном суде сегодня, 8 июня, состоялось рассмотрение...
8 июня 2017
Наложен арест на имущество экс-губернатора Михаила Юревича
Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального районного суда города Челябинска. 6 июня в челябинском Центральном районном суде состоялось заседание...
7 июня 2017
Предъявлены обвинения двум фигурантам дела бывшего губернатора Юревича
Следствие предъявило обвинения еще двум фигурантам дела о взятках, возбужденного в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщает региональный главк СКР. Директор московского филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы Андрей Чуркин и Маргарита Бутакова обвиняются в...
2 июня 2017
Уголовное дело Михаила Юревича — задержана тёща депутата Госдумы
В Челябинске сотрудники ФСБ задержали тёщу депутата Государственной думы Маргариту Бутакову. Задержание может быть связано с новым уголовным делом в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщают местные СМИ. О том, что «силовики задержали 75-летнюю тещу депутата...
1 июня 2017
В Москве арестован предполагаемый сообщник экс-губернатора Михаила Юревича
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Ему вменяют получение от предпринимателей взяток на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России. Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ...
29 мая 2017