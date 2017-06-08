Челябинск, 8 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Отказать в просьбе адвокатов фигуранта уголовного дела экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича постановил Челябинский областной суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Pixabay.com Под стражей

В Челябинском областном суде сегодня, 8 июня, состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, в которой адвокаты Андрея Чуркина просили изменить меру пресечения для своего подзащитного с ареста на другую. Защита просила домашний арест либо залог. При этом адвокаты предоставили суду письмо за подписью генерального директора ОАО «Макфа» с заверениями о предоставлении обвиняемому служебной квартиры, в которой тот будет пребывать на время проведения следственных мероприятий. Защита в подтверждение своей позиции отметила, что Чуркин является законопослушным гражданином, ранее не судимым, имеющим постоянный доход и постоянное место жительство в России. Факт не проживания Чуркина по месту своей регистрации адвокаты посчитали не являющимся причиной для заключения обвиняемого под стражу.

Андрей Чуркин участвовал в судебном заседании с помощью видеоконференцсвязи из места заключения в СИЗО. Он поддержал позицию своих защитников.

Прокурор в ходе судебного заседания пояснила, что Чуркину предъявлено обвинение по особо тяжкой статье коррупционной направленности, и попросила оставить решение первой судебной инстанции без изменения.

Челябинский областной суд оставил обвиняемого Чуркина под стражей, но сократил срок его пребывания на два дня — до 24 июля. К этому времени следствие должно завершиться.

Напомним, Андрей Чуркин — глава московского представительства ОАО «Макфа», помощник депутат Госдумы РФ, был задержан в Москве в конце мая 2017 года в рамках возбужденного СКР РФ уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Ему инкриминируется посредничество при передаче взяток экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Сумма взяток по новому уголовному делу Юревича обозначена в 3,4 млрд рублей. В рамках этого была задержана теща депутата Госдумы Вадима Белоусова — Маргарита Бутакова, ранее занимавшая должность главного бухгалтера ОАО «Макфа».

Напомним, 6 июня Центральный районный суд города Челябинска постановил наложить арест на имущество, счета, объекты недвижимости Михаила Юревича на сумму порядка 3 млрд рублей.

16 марта 2017 года в отношении Юревича Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), связанное с экс-министром здравоохранения Виталием Тесленко, а также по части 4 статьи 33 и части 2 статьи 128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете), в котором фигурировал бывший заместитель Юревича.

24 мая Юревич был заочно арестован по решению Свердловского областного суда. В настоящее время, по заявлениям адвокатов бывшего губернатора и экс-депутата Госдумы, Юревич находится в Лондоне на лечении. Ранее сообщалось, что он пребывает на лечении в Израиле. После открыто объявленного приглашения СКР РФ дать показания адвокаты заявляли, что их клиент Михаил Юревич готов приехать и дать все требуемые показания. Однако обещания так и остались лишь пустыми заявлениями.