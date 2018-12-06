Москва, 6 декабря, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова в закрытом режиме, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Это не является зрелищем. Необходимо разобраться, причем выслушать две стороны. Конечно, для журналистского сообщества — это потеря информационной повестки, повода, который, как правило, ставится на приоритетное место, нежели чем содержательная работа. Для нас важна суть, для нас важно принять то решение, которое будет правильным и обоснованным. В этом плане работа на видеокамеры будет мешать», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Открытая дискуссия, по словам спикера Госдумы, может ударить как по человеку, так и по следствию.

«Нужно вырабатывать процедуры, чтобы обеспечить верховенство закона. Подчеркиваем, что перед законом все равны», — сказал Володин.

Он призвал не превращать обсуждение вопроса в пиар-акцию. Свою точку зрения Белоусов может донести до СМИ в ходе брифинга, организация которого возможна по его желанию, добавил Володин.

Ранее члены комиссии приняли решение поддержать лишение депутатской неприкосновенности депутата Белоусова и разрешить возбудить в отношении него уголовное дело. С представлением к депутатам обратилась Генпрокуратура. Депутата подозревают во взяточничестве, по данным генпрокурора, он может быть участником уголовного дела о взятке бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.