Москва, 29 мая, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Ему вменяют получение от предпринимателей взяток на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие считает, что с января 2011 по январь 2014 года Юревич якобы и получил эти деньги от бизнесменов. Взамен от него ожидались помощь и общее покровительство.

В Москве уже задержан директор Московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Государственной думы Андрей Чуркин. Ему вменяют посредничество. По ходатайству следствия Чуркин заключён в СИЗО.

Как ранее сообщало РЕ, сам Михаил Юревич сейчас находится за границей. Ранее в отношении него было возбуждено дело по факту получения взятки и подстрекательства к клевете. Следователи Екатеринбурга трижды вызывали его на допрос, но он так и не прилетел. 24 мая Свердловский областной суд вынес решение о заочном аресте Юревича. Также экс-губернатор объявлен в международный розыск.