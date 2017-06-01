Челябинск, 1 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. В Челябинске сотрудники ФСБ задержали тёщу депутата Государственной думы Маргариту Бутакову. Задержание может быть связано с новым уголовным делом в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщают местные СМИ.

Суд

О том, что «силовики задержали 75-летнюю тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова — Маргариту Бутакову», пишет издание Znak.com. Сами силовики официально не комментируют ситуацию.

Отметим, Бутакова является владелицей 20% компании «Гринфлайт», которая уже отметилась рядом скандалов в регионе. В частности, как ранее сообщало ИА REGNUM, при строительстве жилья дольщики заявили о том, что компания не исполнила перед ними обязательства. По данным МВД, заявлений поступило на общую сумму около 11 млрд рублей. В отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Впрочем, как пишет Chelyabinsk.ru, полиция, которая расследует дело дольщиков «Гринфлайта», открестилась от задержания. Скорее всего, оно связано с делом Михаила Юревича — заочно арестованного и объявленного в международный розыск бывшего губернатора Челябинской области.

Изначально Юревича обвиняли в получении взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко и в подстрекательстве к клевете. Однако в конце мая следователи возбудили уголовное дело по фату получения взяток с предпринимателей на общую сумму не менее 3,4 млрд рублей.

В Москве по делу Юревича уже задержан и арестован директор представительства филиала ОАО «Макфа» в Москве и помощник одного из депутатов Государственной думы Андрей Чуркин, которому вменяют посредничество в передаче взяток.