Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР
ЛНР нашла новые доказательства причастности Украины к подрыву машины ОБСЕ
Видеозапись с уничтожением автомобиля украинских военнослужащих, причастных к подрыву автомобиля ОБСЕ, имеется в следственных органах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил 16 мая официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный...
16 мая 2017
Обнародована СМС-переписка сотрудников СБУ о подрыве автомобиля ОБСЕ
Версия о том, что 23 апреля подрыв автомобиля СММ ОБСЕ, в результате которого один человек погиб и двое были ранены, организован спецслужбами Украины, получила фактическое подтверждение. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о получении ведомством доступа к...
13 мая 2017
Украинские диверсанты готовили новое покушение на конвой миссии ОБСЕ?
В ДНР, на трассе по направлению к Шахтерску, в районе мемориального комплекса Саур-Могила обнаружено несколько новых закладок в виде четырех взрывных устройств. На место прибыли саперы МЧС, которые обезвреживают мины. Известно, что в качестве основной рассматривается версия, что закладка взрывных...
13 мая 2017
ЛНР: Названы украинские офицеры, организовавшие подрыв автомобиля ОБСЕ
Фамилии командиров армии Украины, которые организовали и руководили подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля под селом Пришиб, в результате которого погиб наблюдатель — гражданин США, установлены. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В настоящее время...
12 мая 2017
Бойцами ЛНР уничтожена разведывательно-диверсионная группа ВСУ
Бойцами Народной милиции ЛНР уничтожена группа украинских диверсантов, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Военнослужащие ЛНР обнаружили разведывательно-диверсионную группу, пытавшуюся тайно проникнуть в район Дебальцево в районе Светлодарской дуги...
3 мая 2017
ДНР: под Харцызском обнаружили и обезвредили радиоуправляемый фугас
28 апреля недалеко от города Харцызска, который расположен в 26 километрах от Донецка и находится в тылу ДНР, было обнаружено радиоуправляемое взрывное устройство. На данный момент оно уже обезврежено. Одна из версий — обнаруженный сегодня днем вблизи Харцызска фугас мог быть использован против...
28 апреля 2017
Глава миссии ОБСЕ на Украине: Подрыв наблюдателей не был случайным
Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был осуществлен в результате спланированной операции, заявил 28 апреля первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщает Лига.Новости. По его словам, устройство, на которой взорвались наблюдатели, подложили специально...
28 апреля 2017
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
Руководство ДНР и ЛНР неоднократно фиксировало факты использования диверсионно-разведывательными группами ВСУ машин экстренной помощи, скорых, МЧС, пожарных для совершения провокаций, подрыва и обстрела территории Луганской и Донецкой народных республик. Но теперь для совершения провокаций и...
28 апреля 2017
Военный Донбасс: в украинские части прибыли инструкторы из США
Вчера, 24 апреля, в Донбассе не стихали спорадические перестрелки с применением минометов, БМП, БТРов, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 25 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер...
25 апреля 2017
ОБСЕ: Наблюдатели сами могут обеспечить свою безопасность в Донбассе
Ни военный контингент, ни дополнительное вооружение не обезопасят наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Луганске Далхауг Арне, передает Луганский информационный центр. По словам Арне, безопасность наблюдателям уже...
25 апреля 2017
Визит генсека ОБСЕ в Москву будет сокращен из-за инцидента в ЛНР
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер будет находиться в Москве меньше, чем планировалось ранее. Такое решение он принял после того, как автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской Народной Республике, передает 25 апреля RТ. «В свете недавнего инцидента я решил...
25 апреля 2017
ЛНР: на месте подрыва автомобиля ОБСЕ обнаружены еще две мины
В ходе детального обследования территории рядом с местом подрыва автомобиля наблюдательной миссии ОБСЕ саперы Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили еще две мины и растяжку. Снаряды были обезврежены. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник...
24 апреля 2017
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой интенсивности. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на Мариупольском направлении, где противоборствующие стороны активно применяют минометы. Об этом 24 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника...
24 апреля 2017
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
В ЛНР неизвестные подорвали группу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; Рябков рассказал, почему РФ, США и ООН не провели встречу по Сирии; Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь! НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой; Путину доверяют 72% жителей России. Выпуск на...
24 апреля 2017
Госдеп США просит Россию повлиять на ДНР и ЛНР и установить перемирие
Служба безопасности Украины (СБУ) расследует подрыв автомобиля патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на мине в ЛНР и классифицирует его «как террористический акт со стороны ЛНР». Об этом 24 апреля говорится в сообщении пресс-службы украинской прокуратуры Луганской области. Отмечается...
24 апреля 2017
Следствие ЛНР обнаружило следы диверсантов на месте взрыва машины ОБСЕ
Следственный отдел ЛНР выяснил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ, заявил начальник следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров, передает Луганский информационный центр. По его словам, в результате проведенных оперативно-следственных...
24 апреля 2017
ЕС не примет участия в расследовании взрыва машины СММ ОБСЕ
В расследовании взрыва автомобиля с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Евросоюз принимать участие не будет, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, передает «Еспресо». Таким образом, глава представительства ответил на вопрос журналистов, будет ли ЕС...
24 апреля 2017
СБУ после подрыва автомобиля ОБСЕ завела дело по статье «теракт»
Служба Безопасности Украины (СБУ) начала расследование уголовного дела, возбужденного по факту подрыва в Луганской Народной Республике автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело возбуждено по статье «Террористический акт, повлекший гибель...
24 апреля 2017
Лавров и генсек ОБСЕ обсудят подрыв автомобиля наблюдателей СММ в Донбассе
Обстоятельства гибели наблюдателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе обсудят министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь организации Ламберто Занньер. Об этом, как передает Sputnik, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Сергей Викторович Лавров...
24 апреля 2017
Захарченко обвинил Киев в попытке завести в Донбасс «третью силу»
Украина пытается втянуть в войну в Донбассе «третью силу» — миротворцев или международные полицейские силы. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом 23 апреля заявил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подрыв автомобиля ОБСЕ в ЛНР. «Я неоднократно говорил о том, что со времени...
24 апреля 2017