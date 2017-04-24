Луганск, 24 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Следственный отдел ЛНР выяснил подробности взрыва автомобиля миссии ОБСЕ, заявил начальник следственного отдела следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР Александр Александров, передает Луганский информационный центр.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Миссия ОБСЕ на Украине

По его словам, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возле места происшествия была обнаружена «лежка», место засады украинской диверсионно-разведывательной группы, подозреваемой в подрыве автомобиля.

На месте «лежки» были обнаружены улики, по которым следствие установило, что диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, сказал начальник следственного отдела.

«Старший группы — майор Голудзяк Сергей Вяччеславович, из состава восьмого полка Сил специальных операций ВСУ (командир полка — подполковник Ковальчук Евгений Олегович)», — отметил Александров.

Он добавил, что-то, каким образом действовали украинские диверсанты, характерно для солдат ВСУ, подготовленных немецкими и польскими инструкторами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ произошел 23 апреля в ЛНР по дороге из Славяносербска в село Сокольники.

Жертвою взрыва оказался член миссии, гражданин США, еще два человека получили ранения различной степени тяжести.

В ЛНР заявили о провокации, устроенной украинскими диверсантами. Подобного мнения придерживается Россия, считая, что взрыв был кем-то спровоцирован ради нагнетания обстановки и срыва попыток мирного урегулирования конфликта.

ОБСЕ заявила о начале расследования инцидента.