Луганск, 13 мая, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Версия о том, что 23 апреля подрыв автомобиля СММ ОБСЕ, в результате которого один человек погиб и двое были ранены, организован спецслужбами Украины, получила фактическое подтверждение. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о получении ведомством доступа к СМС-переписке сотрудников СБУ, в которой идёт речь именно о подрыве машины ОБСЕ 23 апреля.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе

«Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов СМС-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной Республики.

Перехваченные сообщения от 7 мая 2017 г. подтверждают совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту.

Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ.

По анализу закодированной переписки выяснилось, что действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая — на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников Миссии и подразделений народной милиции после подрыва автомобиля.